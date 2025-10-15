США анулювали візи іноземцям через вбивство соратника Трампа

Американська віза / © Getty Images

Державний департамент США скасував візи щонайменше шести іноземців, які схвально відгукнулися в соцмережах про вбивство консервативного активіста Чарлі Кірка, який був соратником президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Politico.

У повідомленні Держдепу США на платформі X йдеться, що обмежувальних заходів вжито проти осіб в Аргентині, Південній Африці, Мексиці, Бразилії, Німеччині та Парагваї.

«Сполучені Штати не зобов’язані приймати іноземців, які бажають смерті американцям. Державний департамент продовжує встановлювати особи власників віз, які святкували жахливе вбивство Чарлі Кірка», — наголосили в зовнішньополітичному відомстві США.

Департамент не назвав імен власників віз і не уточнив, які типи віз були анульовані.

Скасування віз відбулося після попередніх попереджень державного секретаря Марко Рубіо, який заявив, що іноземці з візами, які схвалюють смерть Кірка, повинні «готуватися до депортації».

Наступного дня після убивства Кірка заступник державного секретаря Крістофер Ландау доручив консульським працівникам відстежувати такі коментарі в соціальних мережах та виявляти авторів.

Заява Державного департаменту пролунала невдовзі після того, як Трамп посмертно нагородив Кірка президентською медаллю Свободи, найвищою цивільною нагородою країни.

Цей крок Держдепу викликав критику з боку захисників свободи слова та спонукав групу правового захисту запропонувати безкоштовну допомогу людям, яких позбавили американських віз.

Колишній радник Барака Обами Девід Аксельрод розкритикував дії адміністрації.

«США анулюють візи шести іноземців за посмертні глузливі коментарі про Чарлі Кірка, який, за іронією долі, був самопроголошеним поборником свободи слова!» — написав він у мережі Х.

Чарлі Кірка застрелили у вересні під час публічного заходу в Університеті Юта. Його вбивство викликало національні дебати щодо політичного насильства та свободи слова.

Затриманий за підозрою у вбивстві американського консервативного активіста Чарлі Кірка, соратника президента США Дональда Трампа, 22-річний Тайлер Робінсон не визнав своєї провини.

Нагадаємо, Європейський парламент під час свого засідання відмовився вшанувати хвилиною мовчання пам’ять убитого Чарлі Кірка — засновника консервативної молодіжної організації Turning Point USA.