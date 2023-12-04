США атакували бойовиків в Іраку, попередивши удари по своїх базах

У листопаді США завдали дві серії ударів по збройних групах, пов’язаним з Іраном.

Під час авіаудару США було вбито п’ятьох членів іракського збройного угруповання, яке підтримує Іран, на північ від міста Кіркук, коли вони готувалися обстріляти сили США в країні.

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Про це інформує Reuters.

Представник американських військових раніше заявив, що американські та міжнародні сили зіткнулися з численними ракетними ударами на північному сході Сирії, але втрат чи пошкоджень інфраструктури немає.

Іракські збройні групи заявили про понад 70 таких нападів на війська США з 17 жовтня через підтримку Вашингтоном Ізраїлю в його бомбардуванні Гази.

Напади призупинилися під час нещодавнього припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, але тепер знову поновилися.

У листопаді США завдали дві серії ударів по збройних групах, пов’язаним з Іраном, які брали участь у нападах на їхні сили.

У результаті цих ударів було вбито щонайменше 10 бойовиків, які були ідентифіковані як члени Хезболли та інших угруповань, повʼязаних з Іраном.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бази США в Іраку та Сирії були атаковані ракетами та безпілотниками.

Крім того, ми раніше інформували, що невідомі дрони завдали ударів по військових базах США в Сирії та Іраку.

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