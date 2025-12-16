США атакували три судна з наркотиками у Тихому океані: є загиблі

Одне з суден, яке США атакували в Тихому океані / © скриншот з відео

Війська США 15 грудня завдали ударів по трьох суднах у Тихому океані, задіяних у незаконному обігу наркотиків. Внаслідок атаки загинуло восьмеро людей.

Про це повідомило Південне командування США.

Об’єднана оперативна група «Південний спис» за вказівкою міністра оборони Піта Гегсета завдала смертельних ударів по трьох суднах, якими керували терористичні організації у міжнародних водах.

Розвідувальна інформація засвідчила, що судна здійснювали транзит відомими маршрутами незаконного наркотрафіку у східній частині Тихого океану та були залучені до наркоторгівлі.

Загалом у результаті обстрілів кораблів, які, за наявними даними, перевозили наркотичні речовини, загинуло щонайменше 95 осіб. Ці дії відбувалися в межах операції «Південний спис», яку адміністрація президента США Дональда Трампа позиціонувала як кампанію з протидії наркоторгівлі.

Нагадаємо, у жовтні Трамп оприлюднив кадри удару США по судну поблизу Венесуели, яке, за словами президента США, займалося наркотрафіком у міжнародних водах. Внаслідок атаки загинуло шестеро осіб. Трамп супроводжував публікацію попередженням, що США полюватимуть на кожного, хто ввозить наркотики до країни.