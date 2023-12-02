США, Австралія і Британія виявлятимуть китайські субмарини за допомогою штучного інтелекту

ШІ має покращити можливості боротьби з підводними човнами у Тихому океані для протидії маневрам Китаю.

Країни–члени Альянсу AUKUS (тристоронній оборонний пакт, утворений Австралією, Великою Британією і США - ред.) використовуватимуть штучний інтелект, морські дрони й космічні радари для пошуку військових підводних човнів Китаю у Тихому океані.

Про це повідомляє The Guardian.

Міністр оборони Австралії Річард Марлс під час зустрічі з колегами зі Сполучених Штатів і Сполученого Королівства – Ллойдом Остіном і Грантом Шеппсом – у Каліфорнії в суботу, 2 шрудня, оголосив про другий "компонент" угоди в межах оборонного союзу AUKUS.

Він включає технологію штучного інтелекту, яка буде використовуватися в системах, у тому числі на розвідувальних літаках P-8A Poseidon, для обробки інформації з гідроакустичних буїв, які виявляють і передають підводні дані.

Це має покращити можливості боротьби з підводними човнами у Тихому океані для протидії маневрам Китаю.

Алгоритми штучного інтелекту та машинного навчання також будуть використовуватися для покращення захисту, а також розвідки та спостереження.

Крім того, оборонний Альянс заявив, що у майбутньому використовуватиме морські дрони й космічні радари.

Це сталося після того, як міністр оборони Австралії Річард Марлс заявив, що есмінець Китаю травмував водолазів австралійських Військово-морських сил у міжнародних водах біля Японії.

Попри послаблення торговельних відносин Австралії з Китаєм, існує напруга через присутність КНР в регіоні.

Алгоритми штучного інтелекту та машинне навчання також будуть використовуватися для "покращення захисту сил, точного націлювання, а також розвідки та спостереження".

Нагадаємо, з Естонії можуть депортувати людей, які захочуть отримати громадянство РФ.

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