США без погодження з Данією цікавилися військовою інфраструктурою Гренландії – ЗМІ

Гренландія / © Associated Press

Сполучені Штати 2025 року намагалися зібрати інформацію про військові об’єкти та критичну інфраструктуру в Гренландії, оминаючи офіційні канали співпраці з урядом Данії.

Про це свідчать раніше неоприлюднені документи Міністерства оборони Данії, передає Berlingske.

Згідно з матеріалами, датське оборонне відомство та вище військове керівництво були стурбовані спробами американської сторони неофіційно звертатися до датських представників у Гренландії з вимогами передати інформацію про військові об’єкти, порти та авіабази. При цьому Копенгаген до цих контактів залучений не був.

Через чутливість ситуації та з огляду на стратегічне значення Гренландії, про інцидент оперативно поінформували Міністерство оборони Данії, а також усе вище керівництво оборонного сектору, включно з начальником штабу оборони.

У документах також зазначається, що США намагалися діяти поза стандартними дипломатичними та військовими механізмами – без залучення Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони та офіційного військового керівництва Данії. Зібрана інформація могла мати значення для військового планування США, що викликало занепокоєння датської сторони.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив серйозність своїх заяв щодо Гренландії, що ставить Європу та НАТО перед критичною ситуацією. Європейські союзники вважають спроби США “непередбачуваними” та “надзвичайними”, тоді як для жителів Гренландії це питання існування їхньої нації та культури.

Крім того, заява президента США Дональда Трампа про “неприйнятність” перебування Гренландії поза контролем Вашингтона спричинила дипломатичне напруження в НАТО та змусила європейські столиці терміново шукати шляхи стримування союзника.