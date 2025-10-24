"США безсилі": експерт назвав "два козирі" Китаю, якими Пекін тисне на Трампа

США та Китай / © AFP

Реклама

Китай тримає в руках два потужних важелі впливу на Сполучені Штати, які дозволяють йому говорити з адміністрацією Трампа «майже на рівних». Пекін є «тотальним монополістом» у критичних технологіях, і США знадобляться роки, щоб це змінити.

Про це сказав політолог-міжнародник Іван Лозовий в ефірі «Київ 24».

Першим і очевидним важелем тиску є торгівля. За словами експерта, Китай експортує до Америки товарів на величезну суму.

Реклама

«Десь приблизно півтрильйона доларів Китай експортує кожного року в Америку. Якщо цей потік продукції і різних виробів припиниться… американські споживачі це відчують і, напевно, не будуть задоволені цим», — пояснив Лозовий.

Другий козир є набагато небезпечнішим — це рідкісні елементи, які є критичними для всіх сучасних високих технологій.

«Зараз Китай став фактично тотальним монополістом вироблення цих критичних складових», — зазначив політолог.

Він пояснив, що ці елементи використовуються абсолютно скрізь:

Реклама

в електрокарах;

у мобільних телефонах;

у комп’терних дисководах;

у сонячних панелях.

«Китай зараз постачає приблизно 97% цих рідкісних і дуже важливих елементів», — наголосив Лозовий.

Чому США «безсилі»

Нещодавно Пекін уже продемонстрував свою силу, ввівши певні обмеження на експорт цих елементів. Реакція Вашингтона була гострою, але, за словами експерта, безрезультатною.

«США і Трамп відреагували досить гостро, але вони безсилі. Тому що хоч Австралія і самі США не мають [можливості] повернути собі можливість виготовляти ці елементи. Це займе чимало часу, роками фактично», — заявив Лозовий.

Саме тому, підсумував політолог, у Китаю є дуже сильна позиція для будь-яких переговорів з Трампом: «Китаю є з чим говорити з Трампом. Якщо не на рівних, то майже на рівних».

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що на майбутній зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном має намір обговорити війну Росії в Україні. Водночас, на його думку, Сі може вплинути на російського лідера Володимира Путіна в цьому питанні.