У Пентагоні попередили РФ про наслідки у разі використання ядерної зброї

У Пентагоні знову застерегли Путіна від застосування ядерної зброї в Україні.

Сполучені Штати Америки "безумовно стурбовані" ескалацією війни в Україні, яку провокує Російська Федерація на чолі з диктатором Путіним, і застерегли від застосування Росією ядерної зброї.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час пресконференції у Пентагоні, інформує CNN.

За його словами, застосування Росією ядерної зброї в Україні призведе до "дуже значної реакції міжнародної спільноти".

"Будь-який тип використання зброї такого роду або навіть розмови про використання зброї такого роду є небезпечними та безвідповідальним", - сказав Остін.

Він додав, що якщо Росія використає її, вона може "змінити ситуацію в міжнародному співтоваристві".

"Росія без розбору використовує тисячі наступальних ракет в Україні. Використання ними ракет в Україні показує, що ми маємо очікувати, що ця зброя стане спільною рисою конфлікту ХХІ століття", - сказав Остін.

"Поки що Росія була абсолютно утримана від нападу на НАТО. Президент Байден однозначно заявив, що ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО, і нам тут, у Пентагоні, дуже ясно, що Росія отримала це послання", - сказав ще один чиновник Пентагону.

Нагадаємо, Росія анонсувала другі за рік навчання з ядерного стримування "Гром". Попередні відбулися за 5 днів до повномасштабного вторгнення.

В українській розвідці оцінюють можливість застосування Росією ядерної зброї малоймовірною.

Також Пентагоні переконують, що не бачать ознак готовності Путіна застосувати ядерну зброю або "брудну бомбу" в Україні.

Водночас російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський вважає, що росіяни не будуть застосовувати ядерну зброю під час навчань.

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