США б’ють на сполох: Китай може вимкнути світло на Заході в будь-який момент

Сонячні панелі / © Business Insider

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В сонячних інверторах китайського виробництва виявлено приховані компоненти, здатні дистанційно втручатися в роботу електромереж, що викликало тривогу в США та Європі.

Про це повідомило видання Ecoticias.

Інженери виявили у приладах невідомі пристрої, які обходять захисні механізми та можуть керувати обладнанням без відома користувачів. Так звані «функції-привиди» не були зазначені в технічній документації, що викликає підозру в навмисному приховуванні. У разі активації таких функцій мільйони будинків у США, Великій Британії та країнах ЄС можуть залишитись без електроенергії.

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«Ми знаємо, що Китай вважає за доцільне поставити під загрозу знищення або порушення роботи хоча б деяких елементів нашої основної інфраструктури», — розповів ексдиректор Агентства нацбезпеки США Майк Роджерс.

Експерти вважають це не лише технічною проблемою, а й серйозною геополітичною загрозою. Китай, який контролює 80% ринку сонячних інверторів, отримує в руки механізм тиску на Захід, особливо враховуючи його зближення з Росією. Уряди поки не дали офіційних коментарів, але у Великій Британії вже закликають до перевірки всіх енергетичних систем, а у США — до прозорості щодо імпортного обладнання.

У Вашингтоні попереджають: маніпуляції з енергосистемами в мирний час — це пряма дорога до глобального конфлікту.

Нагадаємо, науковці розробили метод, який дозволить забезпечити їжею понад 136 мільярдів людей.

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