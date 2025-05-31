ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
829
Час на прочитання
1 хв

США б’ють на сполох: Китай може вимкнути світло на Заході в будь-який момент

Китайські сонячні інвертори містять невідомі модулі, які дозволяють керувати ними ззовні.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Сонячні панелі

Сонячні панелі / © Business Insider

В сонячних інверторах китайського виробництва виявлено приховані компоненти, здатні дистанційно втручатися в роботу електромереж, що викликало тривогу в США та Європі.

Про це повідомило видання Ecoticias.

Інженери виявили у приладах невідомі пристрої, які обходять захисні механізми та можуть керувати обладнанням без відома користувачів. Так звані «функції-привиди» не були зазначені в технічній документації, що викликає підозру в навмисному приховуванні. У разі активації таких функцій мільйони будинків у США, Великій Британії та країнах ЄС можуть залишитись без електроенергії.

«Ми знаємо, що Китай вважає за доцільне поставити під загрозу знищення або порушення роботи хоча б деяких елементів нашої основної інфраструктури», — розповів ексдиректор Агентства нацбезпеки США Майк Роджерс.

Експерти вважають це не лише технічною проблемою, а й серйозною геополітичною загрозою. Китай, який контролює 80% ринку сонячних інверторів, отримує в руки механізм тиску на Захід, особливо враховуючи його зближення з Росією. Уряди поки не дали офіційних коментарів, але у Великій Британії вже закликають до перевірки всіх енергетичних систем, а у США — до прозорості щодо імпортного обладнання.

У Вашингтоні попереджають: маніпуляції з енергосистемами в мирний час — це пряма дорога до глобального конфлікту.

Нагадаємо, науковці розробили метод, який дозволить забезпечити їжею понад 136 мільярдів людей.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie