США бомбардують Венесуелу: що відомо
Над містом помічені американські гелікоптери, чути вибухи.
У столиці Венесуели — Каракасі — сталися вибухи, південна частина міста залишилася без електрики. Над містом також помічені гелікоптери Chinook.
Про вибухи повідомляє агентство Reuters.
На півдні міста, як зазначає агентство, розташована велика військова база.
У соцмережах публікують відео, на яких, як стверджується, можна побачити американські гелікоптери над столицею Венесуели.
Також стало відомо, що будинок міністра оборони Венесуели та порт у столиці постраждали від обстрілу. Офіційних коментарів від уряду Венесуели наразі немає.
Є також інформація, що удари завдають по порту Каракаса та по острову Маргарита в Карибському морі, де розміщено багато військових об’єктів.
Президент Колумбії Густаво Петро закликав негайно зібратися на засідання Організацію американських держав та ООН через атаку США на Венесуелу.
У Білому домі відмовилися коментувати повідомлення про вибухи в Каракасі, пише NYT.
Водночас, як передає CBS, Трамп наказав завдати ударів по об’єктах, зокрема військових, у Венесуелі.
На вулицях Каракасі та сусідніх містах Ігероті та Ла-Гуайра тим часом чути стрілянину.
Нагадаємо, агентство Reuters із посиланням на чотири джерела повідомило, що президент США Дональд Трамп 21 листопада в телефонній розмові давав Ніколасу Мадуро час для виїзду з Венесуели перед тим, як оголосив про закриття повітряного простору над країною.
Мадуро сказав Трампу, що готовий покинути Венесуелу за умови, якщо йому і членам його сім’ї буде надано повну амністію, включно з відміною всіх санкцій США і припиненням розгляду справи, яку проти нього веде Міжнародний кримінальний суд.
За словами трьох співрозмовників, він також попросив скасувати санкції щодо понад 100 венесуельських чиновників, багатьох із яких США звинувачують у порушенні прав людини, наркотрафіку або корупції.
Однак Трамп нібито відхилив більшість його прохань під час телефонної розмови, яка тривала менш як 15 хвилин. Він також сказав Мадуро, що в того є тиждень, щоб покинути Венесуелу разом зі своєю сім’єю.
До того газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомляла, що Трамп у розмові з Мадуро погрожував йому застосувати силу, якщо той не залишить посаду добровільно.
28 листопада американський президент заявив, що США «дуже скоро» почнуть операції проти підозрюваних венесуельських наркоторговців на суші.