США бомбардують Венесуелу: що відомо

Вибухи у Каракасі пролунали близько 02:00 ноч / © Associated Press

У столиці Венесуели — Каракасі — сталися вибухи, південна частина міста залишилася без електрики. Над містом також помічені гелікоптери Chinook.

Про вибухи повідомляє агентство Reuters.

На півдні міста, як зазначає агентство, розташована велика військова база.

У соцмережах публікують відео, на яких, як стверджується, можна побачити американські гелікоптери над столицею Венесуели.

Також стало відомо, що будинок міністра оборони Венесуели та порт у столиці постраждали від обстрілу. Офіційних коментарів від уряду Венесуели наразі немає.

Є також інформація, що удари завдають по порту Каракаса та по острову Маргарита в Карибському морі, де розміщено багато військових об’єктів.

Президент Колумбії Густаво Петро закликав негайно зібратися на засідання Організацію американських держав та ООН через атаку США на Венесуелу.

У Білому домі відмовилися коментувати повідомлення про вибухи в Каракасі, пише NYT.

Водночас, як передає CBS, Трамп наказав завдати ударів по об’єктах, зокрема військових, у Венесуелі.

На вулицях Каракасі та сусідніх містах Ігероті та Ла-Гуайра тим часом чути стрілянину.

Нагадаємо, агентство Reuters із посиланням на чотири джерела повідомило, що президент США Дональд Трамп 21 листопада в телефонній розмові давав Ніколасу Мадуро час для виїзду з Венесуели перед тим, як оголосив про закриття повітряного простору над країною.

Мадуро сказав Трампу, що готовий покинути Венесуелу за умови, якщо йому і членам його сім’ї буде надано повну амністію, включно з відміною всіх санкцій США і припиненням розгляду справи, яку проти нього веде Міжнародний кримінальний суд.

За словами трьох співрозмовників, він також попросив скасувати санкції щодо понад 100 венесуельських чиновників, багатьох із яких США звинувачують у порушенні прав людини, наркотрафіку або корупції.

Однак Трамп нібито відхилив більшість його прохань під час телефонної розмови, яка тривала менш як 15 хвилин. Він також сказав Мадуро, що в того є тиждень, щоб покинути Венесуелу разом зі своєю сім’єю.

До того газета The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомляла, що Трамп у розмові з Мадуро погрожував йому застосувати силу, якщо той не залишить посаду добровільно.

28 листопада американський президент заявив, що США «дуже скоро» почнуть операції проти підозрюваних венесуельських наркоторговців на суші.

Дата публікації 08:45, 03.01.26