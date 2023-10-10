США, Британія, Німеччина, Франція та Італія виступили зі спільною заявою щодо Ізраїлю

Держави заявили, що будуть координувати дії, щоб допомогти Ізраїлю захистити себе.

Президенти США та Франції, премʼєр-міністри Британії та Італії, а також канцлер Німеччини виступили за спільною заявою на підтримку Ізраїля та його права на оборону від терористичного угруповання ХАМАС.

Також читайте ХАМАС просить Ізраїль про початок переговорів

Про це інформує The Times of Israel.

У своєму зверненні Джо Байден, Ріші Сунак, Емануель Макрон, Олаф Шольц та Джорджа Мелоні заявили, що будуть "підтримувати Ізраїль в його зусиллях захистити себе і свій народ від таких звірств".

У заяві йдеться, що. Зараз не той момент, коли будь-яка ворожа до Ізраїлю сторона може скористатись для отримання вигоди. Вони заявили, що палестинській народ має права, але терористи ХАМАС не представляють ці прагнення та не пропонують нічого для палестинців, "окрім ще більшого терору і кровопролиття".

Лідери держав зазначили, що найближчими днями вони будуть координувати дії, щоб допомогти Ізраїлю захистити себе, а також "створити умови для мирного та інтегрованого Близькосхідного регіону".

"Ми чітко заявляємо, що терористичні дії ХАМАС не мають жодного виправдання, жодної легітимності і повинні бути засуджені усім світом", — йдеться заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в адміністрації президента Сполучених Штатів Джо найдена заявили, що Іран є співучасником терористичного угруповання ХАМАС у війні проти Ізраїлю.

Крім того, ми раніше інформували, що держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що напад на Ізраїль не повʼязаний з фокусом Заходу на Україні.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.