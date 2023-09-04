США, Британія та ЄС тиснутимуть на ОАЕ з вимогою припинити незаконну торгівлю з Росією

Наразі прохання припинити експорт "товарів, які можуть бути використані у війні проти України", здебільшого ігноруються, кажуть західні чиновники.

Офіційні особи США, Британії та Європейського Союзу планують цього тижня, 4-10 вересня, спільно чинити тиск на Об’єднані Арабські Емірати, щоб вони припинили постачання до Росії товарів, які могли б допомогти Москві в її війні проти України.

Про це повідомлє WSJ із посиланням на слова офіційних осіб США та Європи.

Зокрема, джерело говорить про "продукти подвійного призначення".

Зазначимо, що чиновники з Вашингтона та ЄС відсьогодні, 4 вересня, перебувають в ОАЕ.

Вони намагатимуться вплинути на незаконну торгівлю ОАЕ з Росією, щоб не допустити потрапляння до рук Москви комп'ютерних чипів, електронних компонентів та інших "продуктів подвійного призначення", які мають як цивільне, так і військове застосування.

Нагадаємо, очільник РФ Володимир Путін може погодитися на ймовірні плани ОАЕ організувати зустріч глав України й Росії на кліматичній конференції COP28 у Дубаї. Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

Водночас у США кажуть, що про мирні переговори між РФ та Україною може говорити лише президент Зеленський.

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