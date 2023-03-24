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США будуть допомагатиУкраїні, щоб гарантувати стратегічну поразку Путіна - Блінкен

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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США будуть допомагатиУкраїні, щоб гарантувати стратегічну поразку Путіна - Блінкен

Фото: Associated Press

Диктатор має пограти у війні.

Сполучені Штати Америки підтримуватимуть Україну у війні проти агресорки Росії, щоб гарантувати стратегічну поразку президента-диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це, виступаючи перед Палатою представників із поданням бюджету на 2023 рік, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

За словами держсекретаря США, одне з основних завдань Вашингтона - розв'язання питань зі стратегічними суперниками, Росією та Китаєм.

"Бюджет забезпечить нашу безпеку, економічну, енергетичну та гуманітарну підтримку України, щоб гарантувати, що війна президента Путіна залишиться стратегічним провалом", – сказав Блінкен.

Нагадаємо, 20 березня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 350 мільйонів доларів. Пакет буде включає боєприпаси для HIMARS, боєприпаси для Bradley, ракети HARM, протитанкову зброю та річкові катери.

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Дата публікації
Перегляди
390
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