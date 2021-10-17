США будують нові стратегічні підводні човни Columbia: названа ціна одного

Кошти на закупівлю першої такої субмарини вже виділені.

Перший американський стратегічний атомний підводний човен класу Columbia, оснащений міжконтинентальними балістичними ракетами з ядерними боєголовками, буде коштувати близько $ 8,5 млрд,

Про це повідомляється в документах, які обговорюються в Конгресі США, — пише "Інтерфакс".

Кошти на закупівлю першої такої субмарини вже виділені, триває її будівництво.

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Ці стратегічні ракетоносці повинні змінити застарілі субмарини класу Ohio. Всього до 2031 року має бути збудовано і введено до бойового складу ВМС США 12 підводних човнів класу Columbia, здатних нести 16 міжконтинентальних балістичних ракет Trident II D5 з ядерними головними частинами індивідуального наведення.

На тихоокеанській базі Бангор буде розміщено шість підводних човнів і ще шість на базі Кінгс-Бей на Атлантиці. На бойовому патрулюванні в світовому океані будуть одночасно перебувати не менше восьми таких субмарин. Решта будуть проходити поточне обслуговування на базах.

Всього на програму заміни підводних човнів в майбутні роки передбачається витратити $ 109,8 млрд.

Створювані перспективні стратегічні атомні підводні човни класу Columbia розраховані на 42 роки служби. Їх будують на корабельнях компаній General Dynamics Electric Boat і Newport News Shipbuilding.

Програма будівництва нових підводних ракетоносців класу Columbia зараз є пріоритетною для американських стратегічних ядерних сил.

Раніше повідомлялося, що американський підводний човен зіткнувся з невідомим об'єктом в Південнокитайському морі і отримав великі пошкодження.

Нагадаємо, що раніше в США інженера-ядерника ВМС США і його дружину заарештували через звинувачення в шпигунстві. Вони зробили декількох спроб передати секретну інформацію про американські атомні підводні човни іншій країні.

Додамо, що раніше між декількома країнами спалахнув міжнародний скандал через підводні човни.

Австралія, Велика Британія і США 15 вересня оголосили про створення нового партнерства в сфері безпеки — AUKUS. В рамках угоди Австралія, зокрема, планує за допомогою американських технологій побудувати як мінімум вісім атомних підводних човнів, перші з яких введені в дію в 2036 році, а також переоснастити свої збройні сили американськими крилатими ракетами. Тому Австралія розірвала найбільший у своїй історії оборонний контракт з Францією, де це рішення вже назвали "ударом в спину".

Також посольство Китаю в Вашингтоні відреагувало на рішення про створення альянсу. За словами представника китайського посольства Китаю в Вашингтоні Лю Пенью, якого цитує Reuters, цим країнам слід позбутися "менталітету холодної війни і ідеологічних забобонів".

Відзначимо, в останні роки Пекін звинувачують в підвищенні напруженості на спірних територіях, таких як Південнокитайське море.

Зауважимо, що, за інформацією ЗМІ, США, Велика Британія і Австралія погодили деталі військового альянсу без участі Франції.

Як повідомлялося, в Парижі оголосили про відкликання для консультацій своїх послів із США та Австралії на тлі відмови Канберри від контракту з Францією на будівництво підводних човнів на користь партнерства з США.

Біля сирійських берегів уже є британський підводний човен - ЗМІ

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