Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Дональд Трамп відклав масштабний удар по Ірану, бо США зіткнулися із дефіцитом ракет для ППО.

Про це повідомили американські чиновники, знайомі з цим питанням, для The Wall Street Journal.

США планував масштабну атаку проти Тегерана

За словами чиновників, американські військові були готові у п’ятницю, 24 липня, розпочати інтенсивну серію ударів по Ірану. За їхніми планами, вона мала б тривати до двох тижнів, але операцію відклали, щоб дипломатичні переговори могли продовжитися, а офіційні особи обговорювали вплив масштабної атаки на скорочення запасів ракет Patriot та інших ракет протиповітряної оборони США.

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Співрозмовники додали, що ситуація залишається нестабільною, і президент все ще може наказати здійснити атаку.

Американський генерал занепокоєний скороченням запасів ракет

Вони запевняють, що Білий дім був поінформований про скорочення запасів ракет-перехоплювачів ППО головою Об’єднаного комітету начальників штабів Деном Кейном. Це питання викликає у генерала занепокоєння, оскільки відновлення операцій проти Ірану додасть ризику на тлі низьких запасів.

Тим часом адмірал Бред Купер, який очолює Центральне командування, вважає, що США можуть впоратися з обмеженими запасами ракет Patriot та інших ракет ППО, розповіли декілька американських чиновників.

Трамп заперечив зменшення запасів ракет

У заяві для The Wall Street Journal Трамп заперечив, що зменшення запасів боєприпасів є проблемою. Він запевнив, що США мають набагато більше боєприпасів, «ніж у будь-кого у світі, і набагато більше, ніж нам потрібно».

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Американські чиновники додали, що країни Перської затоки також виснажили багато своїх протиракетних перехоплювачів, і це стало проблемою для Пентагону.

США почали перекидати озброєння, але призупинили операцію

Керівник Центрального командування Купер, за словами посадовців, підготував низку варіантів щодо військової операції проти Ірану, включаючи інтенсивну повітряну атаку, яка мала тривати від 10 до 14 днів. Американські військові почали перекидати літаки та озброєння до регіону, але 24 липня Трамп повернувся до дипломатії.

«Є військовий вихід, коли ми просто продовжуємо діяти так, як є. І ми можемо навіть посилити удар. І це знищить усе, що в них є. Або є розумніша стратегія — укласти угоду. І вони хочуть укласти угоду», — стверджує Трамп.

В адміністрації Трампа заявили, що країни Перської затоки намагаються відродити дипломатію із Іраном. За словами одного з чиновників, у цьому також задіяний Катар.

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Атаки США по Ірану — останні новини

Нагадаємо, раніше американське видання Axios розповіло, що США призупинили масштабну воєнну операцію проти Ірану на тлі успішних переговорів за посередництва Оману щодо відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

За декілька днів до цього Дональд Трамп пригрозив Ірану ударами по мостах та електростанціях, якщо Тегеран буде атакувати кораблі в Ормузькій протоці. Він уточнив, що США готові завдати ударів також по об’єктах, розташованих в Тегерані або поблизу іранської столиці.

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