США через "Омікрон" посилять тестування на коронавірус для всіх, хто в'їжджає до країни

США через "Омікрон" посилять тестування на коронавірус для всіх, хто в'їжджає до країни

Порушники можуть бути піддані штрафам.

Для запобігання розповсюдженню на території США нового штаму COVID-19 "Омікрон" адміністрація США готує суворіші вимоги до тестування для всіх, хто в'їжджає до країни.

Про це пише The Washington Post із посиланням на джерела.

Усі охочі в'їхати до США повинні пройти тестування за день до вильоту незалежно від того, вакциновані вони чи ні, і з якої країни вилітають. Наразі тестування необхідно пройти за три дні до посадки на рейс.

Розглядаються варіанти повторного тестування протягом трьох-п'яти днів з моменту прибуття та тижневого карантину навіть за негативних тестів. Порушники вимог можуть бути піддані штрафам.

Наразі ці заходи перебувають на розгляді посадових осіб МОЗ та Білого дому.

Про них може оголосити президент Джо Байден під час презентації стратегії боротьби з інфекцією у зимовий період.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров'я 24 листопада повідомили про появу нового штаму коронавірусу "Омікрон". Виявили його у Південній Африці.

Зауважимо, раніше лікар спрогнозував, коли новий штам "Омікрон" потрапить до України.

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