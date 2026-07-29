США демонстративно залишили засідання Радбезу ООН через конфлікт із Францією

США вийшли з засідання Радбезу ООН / © Associated Press

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Дипломатичний конфлікт між США та Францією вийшов на новий рівень просто в залі Ради Безпеки ООН. Під час екстреного засідання, присвяченого війні Росії проти України, американська делегація встала та вийшла з приміщення саме в той момент, коли до трибуни вийшов посол Франції Жером Боннафон.

Про це повідомляє BBC.

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Американці демонстративно залишили засідання Радбезу ООН через скандал із Францією

Причиною такого кроку американської делегації стали гострі зауваження Парижа, в яких голосування Вашингтона з питань прав людини порівняли з позицією автократичних режимів.

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Градус напруги зріс ще наприкінці минулого тижня, коли США, Росія та КНДР проголосували проти продовження мандата Верховного комісара ООН з прав людини Фолькера Тюрка. Французька місія в ООН відреагувала на це так:

«США колись були маяком прав людини. Тепер ні», — написали в X.

Звинувачення викликали бурхливу відповідь з боку Вашингтона. Посол США Майк Волтц закинув Франції підтримку очільника правозахисного відомства, який, за його словами, дозволяв собі лекції демократичним країнам і водночас «підлаштовувався під найгірших гнобителів світу».

Хоча посадовець не уточнив деталей, відомо, що Фолькер Тюрк неодноразово критикував як повномасштабну війну РФ в Україні, так і дії Ізраїлю в Секторі Гази.

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Американці дали зрозуміти, що цей демарш — не одноразовий. Посол США Ден Негря підкреслив, що дипломати й надалі залишатимуть засідання, доки Париж не відмовиться від «поблажливої та зневажливої риторики».

Попри спротив Вашингтона, Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів затвердила Тюрка на другий термін. У США це рішення сприйняли болісно. Американський посол Джефф Бартос відкрито попередив про серйозні наслідки для організації через «просування рішень за лаштунками»:

«Сполучені Штати негайно переоцінять наше залучення, участь та фінансування».

Ця публічна сварка вкотре демонструє протистояння адміністрації президента США Дональда Трампа з ООН. Це вже призвело до скорочення фінансування низки програм і виходу США з багатьох міжнародних інституцій.

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У секретаріаті самої організації намагаються уникати публічних оцінок демаршу: заступник речника ООН Фархан Хак відмовився від коментарів щодо дій американців, лише зазначивши, що в ООН розраховують на повагу до ухвалених рішень з боку всіх країн-учасниць.

Україна закликала Радбез ухвалити резолюцію про припинення вогню

Нагадаємо, Україна закликала членів Ради Безпеки ООН негайно розглянути проєкт резолюції про безумовне припинення вогню. Заступник постійного представника України при ООН Володимир Павліченко наголосив, що міжнародна спільнота має подолати параліч Радбезу щодо злочинів Росії, а ухвалення документа стане чітким сигналом підтримки справедливого миру.

Дипломат також закликав партнерів не зменшувати військову допомогу Україні. Він підкреслив, що ця підтримка не є ескалацією, а є єдиним дієвим шляхом для відновлення миру та збереження життів.

Це звернення відбулося після того, як Україна ініціювала термінове засідання Ради Безпеки через чергову масовану російську атаку.

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