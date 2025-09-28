Джей Ді Венс / © Associated Press

Сполучені Штати обговорюють можливість постачання ракет Tomahawk для передачі Києву, проте остаточне рішення залишається за Дональдом Трампом.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтервʼю Fox News.

«Що ж, зараз, як сказав президент (Трамп — Ред.), ми це вивчаємо. Ми, безперечно, розглядаємо низку запитів від європейців. І одна з речей, яка, знову ж таки, як на мене, справді спрацювала в політиці президента щодо України та Росії, — це те, що вона змусила європейців серйозно підключитися. Так що, як ви знаєте, ми більше не просто видаємо тонни грошей та зброї. Те, що ми робимо, просимо європейців купувати це озброєння. Це показує, що європейці тепер мають свою частку ризиків. Я думаю, це справді залучає їх і до того, що відбувається у них біля порога, і до процесу миру, який президент просував останні вісім місяців. Отже, ми продовжимо працювати над цим», — сказав Венс.

Він наголосив, що рішення про надання Україні Tomahawk ухвалюватиме президент США Дональд Трамп.

«Президент зробить те, що найкраще відповідає інтересам Сполучених Штатів», — підсумував віцепрезидент.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський попросив у Дональда Трампа високоточні крилаті ракети Tomahawk з дальністю до 2400 км.

Своєю чергою військовий експерт Павло Лакійчук вважає, що Україні не варто розраховувати на швидке постачання Tomahawk, оскільки це «та ж історія, що з німецькими ракетами Taurus».