США допоможуть Європі зменшити залежність від російської нафти та газу – Байден

Президент США Джо Байден оголосив про нову ініціативу, спрямовану на позбавлення Путіна європейських енергетичних прибутків, які використовуються для «приведення до руху його військової машини».

Президент США Джо Байден оголошує про створення енергетичної групи з Європою, щоб позбавити очільника РФ Володимира Путіна прибутків, які використовувалися для «керування його військовою машиною», пише CNN.

Виступаючи в Брюсселі разом із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Байден сказав, що Росія використовує свої зусилля для забезпечення Європи нафтою і газом, щоб «примушувати і маніпулювати своїми сусідами».

Байден сказав, що Сполучені Штати допоможуть Європі зменшити її залежність від російської нафти і газу, а також забезпечать достатнє постачання континенту на наступні дві зими.

«Потрібний деякий час, щоб налаштувати ланцюги постачання газу та інфраструктуру, які були побудовані за останнє десятиліття, тому ми повинні переконатися, що сім’ї в Європі зможуть пережити цю зиму та наступну, поки ми будуємо інфраструктуру для диверсифікованого, стійкого та чистого майбутнього енергії», – сказав Байден.

Група під головуванням представників Білого дому та Європейської комісії буде спрямована на пошук альтернативних поставок скрапленого газу та зниження загального попиту на природний газ.

Залежність Європи від російського газу та нафти виявилася основною точкою спокою в зусиллях Заходу покарати Москву за її вторгнення в Україну. У той час як США заборонили імпорт російських енергоносіїв, Європі було набагато важче припинити її постачання.

«Я знаю, що ліквідація російського газу матиме витрати для Європи, але це не тільки правильно з моральної точки зору, це поставить нас на набагато міцнішу стратегічну основу», – сказав Байден.

Сполучені Штати працюватимуть над постачанням до Європи щонайменше 15 мільярдів кубометрів скрапленого природного газу в 2022 році в партнерстві з іншими країнами, заявив Білий дім.

Високопоставлені посадовці адміністрації заявили, що 15 мільярдів кубометрів скрапленого природного газу, що спрямовуються в Європу, надходять з кількох джерел, включаючи Сполучені Штати та країни Азії. Але у чиновників не було точної розбивки, звідки береться газ.

Оголошення в п’ятницю стало кульмінацією зусиль США за останні місяці щодо визначення альтернативних джерел енергії для Європи, зокрема в Азії. Чиновники заявили, що ці зусилля триватимуть протягом цього року, щоб досягти цілі в 15 мільярдів кубометрів.

Один чиновник сказав, що відлучення Європи від російської енергетики означає «заміну ненадійного постачальника СПГ набагато надійнішим постачальником у США».

Група також працюватиме над скороченням викидів парникових газів за рахунок скорочення викидів метану та використання чистої енергії для роботи.

"Ця криза також дає можливість. Це каталізатор, – сказав Байден. – Каталізатор, який сприятиме інвестиціям, які нам необхідні, щоб подвоїти досягнення наших цілей у сфері екологічно чистої енергії та прискорити прогрес до нашого майбутнього з нульовими викидами».

Фон дер Ляєн назвала спільну енергетичну групу "великим кроком" у зусиллях по диверсифікації поставок газу з Росії.

"Ми хочемо, як європейці, диверсифікуватися від Росії до постачальників, яким ми довіряємо, які є друзями та які є надійними, і тому зобов’язання США надати Європейському Союзу додаткові щонайменше 15 мільярдів кубометрів СПГ цього року є великим кроком. в цьому напрямку, тому що це замінить поставки СПГ, які ми зараз отримуємо з Росії", - заявила фон дер Ляєн на пресконференції.

США також взяли на себе зобов’язання забезпечити стабільний попит і постачання додаткових 50 мільярдів кубометрів американського скрапленого природного газу до 2030 року, який, за словами фон дер Ляєн, замінить третину поставок російського газу до Європи.

Це ставить блок "зараз у правильний шлях", сказала вона, підкресливши необхідність для ЄС забезпечити постачання "не тільки на наступну зиму, а й на роки вперед".

Крім того, оскільки поточна газова інфраструктура може використовуватися в майбутньому для отримання чистого водню, вона відіграє роль у «декарбонізації нашої економіки», продовжила вона.

Співпраця між ЄС і США "показує силу наших демократій", а присутність Байдена в Європі посилає "потужне повідомлення світу", - додала вона.

Нагадаємо, під час свого звернення президент Зеленський окремо звернувся до прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і закликав угорського лідера не вагатися з прийняттям рішень щодо санкцій, коли в Україні російські окупанти займаються масовими вбивствами.