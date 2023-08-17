США дозволили Німеччині купити в Ізраїлю ЗРК Arrow-3: в чому його особливість

Сполучені Штати Америки дозволили Німеччині придбати в Ізраїлю систему протиракетної оборони (ПРО) Arrow-3 в рамках угоди на 3,5 мільярда доларів.

Про це пише Bloomberg.

Як зазначає видання, в Міністерстві оборони Ізраїлю заявили, що офіційні особи обох країн візьмуть участь у церемонії підписання листа-зобов'язання.

"Після отримання схвалення парламентів Ізраїлю й Німеччини повний контракт буде готовий до підписання до кінця 2023 року. А виділені зобов'язання в розмірі 600 мільйонів доларів дозволять негайно почати роботу над проєктом", - йдеться у повідомленні.

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Зауважимо, зенітний ракетний комплекс (ЗРК) Arrow-3 виробництва Israel Aerospace Industries розроблявся спільно Ізраїлем і США, він здатний перехоплювати балістичні ракети.

Нагадаємо, Німеччина відправила до України новий пакет військової допомоги. До нього, зокрема, увійшли ще дві пускові установки системи IRIS-T SLS.

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