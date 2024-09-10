США дозволять бити по Росії: до Києва їдуть головні дипломати США та Британії після появи у Росії іранських ракет

У вівторок, 10 вересня, на пресконференції у Лондоні держсекретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив, що Росія вже отримала балістичні ракети від Ірану та, ймовірно, використає їх проти України протягом найближчих тижнів.

За словами Ентоні Блінкена, Вашингтон попередив Іран, що передача Росії балістичних ракет буде "драматичною ескалацією", й що проти Тегерана миттєво будуть запроваджені нові санкції. Держсекретар також додав, що Іран навчив десятки російських військових застосовувати свої балістичні ракети Fath-360, які мають максимальну дальність 120 км. Хоча українські експерти припускають, що Росія також могла отримати від Ірану ракети Arman і Ababil, схожі на HIMARS, дальністю близько 80 км.

ТСН.ua вже повідомляв, що поставку іранських ракет до Росії минулого тижня підтвердили керівники американської та британської розвідок. Тегеран та Москва офіційно спростували це. Проте член комітету парламенту Ірану з нацбезпеки та зовнішньої політики Ахмад Бахшайеш Ардестані цинічно визнав факт поставки фразою:

"Гірше, ніж є, бути не може. То, чому б не в Росію (постачати ракети - ред.)? Ми продаємо зброю і отримуємо долари. Ми обходимо санкції через наше партнерство з Росією. Європейці продають Україні зброю. НАТО зайшло в Україну, то чому б нам не підтримати свого союзника відправленням ракет і безпілотників до Росії?".

В обмін на ракети та "шахеди", а ракети Росія неодмінно використає для ударів по Україні, Іран отримує соєві боби та пшеницю з Москви. Про це заявили в Тегерані. Проте західні розвідки також констатують, що Росія може надавати Ірану ядерні технології, що дуже швидко створить загрозу появи у Тегерана готових до застосування ядерних боєголовок.

Нові західні санкції за поставку Іраном ракет Росії стосуватимуться іранської державної авіакомпанії Iran Air. Це, а також скасування двосторонніх угод про повітряне сполучення з Іраном, як і про санкції проти причетних до іранської програми балістичних ракет та їхньої передачі, вже підтвердили міністри закордонних справ Британії, Німеччини та Франції. Офіційний Лондон також окремо наклав санкції на Повітряно-космічні сили Росії, її 924-й Держцентр безпілотної авіації (відповідає за поставку безпілотників в ЗС РФ - ред.) та командування військово-транспортної авіації РФ.

Також у вівторок, 10 вересня, стало відомо, що в пʼятницю, 13 вересня, президент США Джо Байден зустрінеться з премʼєром Британії Кіром Стармером. За словами Ентоні Блінкена, вони обговорять надання Україні дозволу бити далекобійними західними ракетами (а це здебільшого ATACMS і Storm Shadow) вглиб території Росії, а не лише по російському прикордонню. Ця зустріч відбудеться після візиту Ентоні Блінкена та британського міністра закордонних справ Девіда Леммі до Києва в середу, 11 вересня. Про це повідомила The Washington Post, хоча Reuters, посилаючись на слова Леммі, казав про візит до Києва цього тижня.

Жодних сумнівів, що вони говоритимуть про надання дозволу Україні на удари далекобійною американською та британською зброєю вглибині території Росії. І, за інформацією журналістки Axios Джуліґрейс Бруфке, яка в соцмережі Х посилається на слова очільника комітету закордонних справ Палати представників США Майкла Маккола, під час візиту до Києва Ентоні Блінкен повідомить українців про дозвіл Вашингтона на удари вглиб території Росії.

На "Рамштайні" минулого тижня, де був вперше особисто присутній президент Зеленський, міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що якийсь один-єдиний засіб не є вирішальним у війні, й "Україна має власні досить потужні засоби для ураження цілей, розташованих далеко за межами радіуса дії ATACMS чи Storm Shadow".

А, щодо інтегрованої системи ППО, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельман додав, що це не є "найефективнішим способом розв'язання проблеми", адже може призвести до прямого зіткнення ВПС НАТО та Росії, чого Альянс намагається уникнути.