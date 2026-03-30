Куба / © Associated Press

Берегова охорона США не стала перешкоджати російському танкеру, завантаженому сирою нафтою, який прямує до Куби.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела.

За інформацією видання, відповідне рішення було ухвалене для того, щоб забезпечити Кубу необхідними енергоресурсами після кількох місяців фактичної нафтової блокади з боку адміністрації президента США Дональда Трампа.

Як зазначається, за даними американського чиновника, обізнаного з ситуацією, танкеру дозволили безперешкодно продовжити маршрут.

Згідно з інформацією сервісу MarineTraffic, судно, яке перевозить приблизно 730 тисяч барелів нафти та належить Росії, у неділю ввечері перебувало за кілька миль від територіальних вод Куби.

«Рухаючись зі швидкістю 12 вузлів, танкер може дістатися до передбачуваного пункту призначення — міста Матансас на Кубі — до понеділка ввечері», — йдеться у матеріалі.

Аналітики вважають, що прибуття російського танкера може частково стабілізувати ситуацію в країні, яка перебуває в умовах загострення енергетичної кризи.

«Це також зменшить тиск на кубинський уряд, який стикається з загрозою економічного колапсу та ескалацією загроз з боку Вашингтона, і продемонструє, що, принаймні наразі, острів все ще може розраховувати на свого давнього союзника — Росію», — пише видання.

Зазначається, що Берегова охорона США має у цьому регіоні два катери, які потенційно могли б перехопити судно.

Втім, за даними The New York Times, адміністрація Трампа не віддала наказу про блокування танкера.

Наразі залишається незрозумілим, чому Білий дім вирішив не перешкоджати судну, а також чи дозволятиме подібні постачання російської нафти на Кубу в майбутньому.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що одна з наступних військових операцій Сполучених Штатів Америки, схожих до подій у Венесуелі чи Ірані, відбудеться на Кубі.

Ми раніше інформували, що масштабний енергетичний колапс на Кубі залишив без світла всю країну.