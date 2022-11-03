США гарантують безпеку союзникам на тлі погроз з боку КНДР

США засуджують чергові запуски Північною Кореєю балістичних ракет поруч з Республікою Корея та пообіцяли застосувати всі засоби, щоб забезпечити безпеку своїх союзників у регіоні.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з главою МЗС Республіки Корея, повідомляє Укрінформ із посиланням на Держдепартамент США.

Співрозмовники засудили ядерні погрози КНДР та запуски балістичних ракет, в тому числі з тією ракетою, яка впала поблизу берегової лінії Південної Кореї.

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Також сторони засудили ігнорування КНДР резолюцій Ради Безпеки ООН, та постійне нагнітання дестабілізації з боку Пхеньяна.

«Держсекретар (Блінкен – ред.) підкреслив, що США вживатимуть усіх необхідних заходів для гарантування безпеки своїх союзників і продовжать зусилля, щоби обмежити здатність КНДР розвивати свої незаконні програми зі створення балістичних ракет і зброї масового знищення»,- наголошується в документі.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві закордонних справ України відреагували на запуски КНДР балістичних ракет та назвали це "безвідповідальним і провокаційним кроком" з боку Пхеньяна.

Також ми інформували, що держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Китаю Ван І обговорив війну Росії проти України.

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