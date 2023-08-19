США "глибоко занепокоєні" через можливу співпрацю КНДР та РФ у ядерно-ракетній сфері

США, Японія та Південної Корея домовились подвоїти зусилля щодо спостереження за північнокорейськими запусками балістичних ракет.

У Сполучених Штатах висловили глибоку занепокоєність через можливу співпрацю диктаторських режимів РФ та КНДР у сфері ракетно-ядерних технологій.

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Про це інформує The Guardian.

Представники Білого дому заявили про свою стурбованість під час саміту США, Японії та Південної Кореї.

На пресконференції за підсумками саміту президент США Джо Байден заявив, що три країни домовились подвоїти зусилля щодо спостереження за північнокорейськими запусками балістичних ракет.

"Ми вдвічі збільшуємо обмін інформацією, включно з північнокорейськими запусками ракет і кіберактивністю, зміцнюємо нашу співпрацю з протиракетної оборони, і, що важливо, ми всі зобов’язалися швидко консультуватися один з одним у відповідь на загрози для будь-кого з наших країн з будь-якого джерела", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Джо Байден має намір зустрітись з лідеро Північної Кореї Кім Чен Ином.

Крім того, ми раніше інформували, що міністерство об’єднання Південної Кореї заявило, що КНДР готується розпочати постачання Росії зброї та боєприпасів для ведення війни в Україні.

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