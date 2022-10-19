США готові до будь-яких сценаріїв Росії: "Стоїмо на варті 24 години на добу"

Наразі Вашингтон не не бачать ознак підготовки до застосування озброєння.

Сполучені Штати Америки готові до будь-яких ядерних сценаріїв збоку агресорки Росії. Втім, наразі у Вашингтоні не бачать змін у ядерних позиціях РФ.

Про це повідомив представник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.

За його словами, Білий дім продовжує стежити за ситуацією. Райдер наголосив: поки нічого не свідчить, що Москва вирішила застосувати ядерну зброю.

"Ви знаєте, знову ж таки, інші повідомляли, що будуть наслідки, але я не збираюся вдаватися до подробиць, окрім як сказати, що ми стоїмо на варті 24 години на добу, сім днів на тиждень", - каже представник Пентагону

Генерал зауважив, що США мають надійний потенціал стратегічного стримування, який існує вже багато років.

Ядерні погрози Путіна

Кремлівський диктатор не перший день тероризує світ ядерною зброєю. Український резидент Володимир Зеленський вважає, що ризики застосування ядерної зброї Росією досить неоднозначний, б "російська влада любить життя".

Очільник Кирило Буданов вважає, що використання тактичної ядерної зброї пришвидшить розпад РФ. Втім, наголошує він поки Москва не готова до застосування такої зброї.

Стежать за погрозами диктатора і інші країни світу. Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначає, що наразі низький ризик ядерного удару Росії по Україні.

Якщо ж Кремль до такого кроку вдасться, світ на це відповість, попередив високий представник ЄС Жозеп Боррель. Російська армія буде знищена неядерними засобами, каже він.

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