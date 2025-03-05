США готові до війни з Китаєм: очільник Пентагону приголомшив заявою

Китай, за словами Гегсета, швидко збільшує свої витрати на оборону та сучасні технології.

Міністр оборони Піт Гегсет заявив, що США "готові" до війни з Китаєм через тарифні загрози.

Про це пише New York Post із посиланням на слова очільника Пентагону в ефірі Fox News.

"Ми готові", — сказав Гегсет, коли коментував заяву КНР про те, що там "готові битися в будь-якій війні".

Гегсет додав, що США важливо "бути сильними", а ті, "хто жадає миру, повинні готуватися до війни".

"Ось чому ми відновлюємо нашу армію. Ось чому ми відновлюємо стримування в дусі воїна. Ми живемо в небезпечному світі з потужними, висхідними країнами з абсолютно іншою ідеологією", — сказав Гегсет

За його словами, ці країни "швидко збільшують свої витрати на оборону, сучасні технології".

"Вони хочуть витіснити Сполучені Штати... Якщо ми хочемо запобігти війні з китайцями або іншими країнами, ми повинні бути сильними", — заявив Гегсет.

Нагадаємо, Китай відповів на тарифні погрози США, заявивши, що готовий боротися до кінця.