Падіння Асада: Байден розповів, чи планують США співпрацювати з опозицією Сирії

Сполучені Штати співпрацюватимуть із сирійською опозицією під час передачі влади.

Про це заявив президент США Джо Байден, передає MSNBC.

Він зазначив, що в Сирії настав переломний момент: ситуація є ризикованою та невизначеною, але її можна використати для побудови кращого майбутнього. Байден підкреслив, що США підтримуватимуть Ізраїль, Йорданію, Ірак і Ліван на тлі можливих загроз із боку Сирії. Він також додав:

“Цей режим (Асада – ред.) знущався, катував і вбивав сотні тисяч невинних сирійців. Це момент історичної можливості для багатостраждального народу Сирії побудувати краще майбутнє для своєї гордої країни”, – заявив Байден.4

Керує наступом сирійської опозиції Абу Мохаммед аль-Джулані, який очолює "Гаят Тахрір аш-Шам" (HTS).

Нагадаємо, що у Сирії опозиційні сили заявили, що відтепер контролюють владу в республіці. За інформацією російських ЗМІ, колишній президент Башара аль-Асада, який очолював країну від 2000 року, втік із Дамаска до Москви. Він із родиною прилетів до столиці РФ. Також поки немає інформації про те, хто тепер керуватиме Сирією у цей складний час.