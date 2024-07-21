США готують нові санкції проти Китаю за допомогу російській агресії проти України

Пекін повинен зупинитися у своїй підтримці російської агресії проти України.
Сполучені Штати готують нові санкції відносно китайських компаній, які допомагають Росії вести війну проти України, зокрема під прицілом можуть опинитись банки.
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на Аспенському безпековому форумі в Колорадо, інформує Bloomberg.
Він зазначив, що Пекін повинен зупинитися у своїй підтримці російської агресії проти України.
"Він глибоко виходить за межі гідної поведінки національних держав. Можна очікувати додаткових санкційних заходів, оскільки ми спостерігаємо, як все розвиватиметься в найближчі тижні", - сказав Салліван.
Салліван нагадав, що. Ще в кінці минулого року Джо Байден підписав указ, згідно з яким Міністерству фінансів США дозволено переслідувати банки, що надають допомогу російській оборонній промисловості.
"Сьогодні я не можу зробити прогноз, але скажу лише, що з часом ми створили інструменти, які дозволять нам реагувати на подібну поведінку. І ми будемо реагувати на таку поведінку", - додав радник президента.
США заявляють, що Китай поки не надає пряму летальну підтримку Росії, але лідери НАТО на саміті тиждень тому назвали Китай "вирішальним фактором, що сприяє" продовженню війні Росії в Україні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представник Держдепартаменту США Джеймс О'Браєн заявив, що Україна має всі шанси продовжувати успішну боротьбу проти російської агресії і після 2025 року, якщо це буде необхідно.
Крім того, ми раніше інформували, що у Британії назвали Китай, Росію і Північну Корею "смертельними" загрозами.
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