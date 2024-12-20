США готують новий пакет допомоги Україні на 1,2 мільярда доларів: що до нього ввійде

Цей пакет може стати одним із останніх в рамках надання допомоги діючою адміністрацією США.

Адміністрація Байдена незабаром оголосить про пакет допомоги Україні. Точний зміст буде оголошено найближчими днями.

Про це повідомив Reuters з посиланням на власні джерела.

За словами одного із джерел, до пакета ввійдуть системи ППО та артилерійські боєприпаси.

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Цей пакет може стати одним з останніх кроків Сполучених Штатів з надання прямої військової підтримки Україні. За інформацією видання, в рамках програми USAI військове обладнання закуповують в оборонної промисловості, а не беруть з американських запасів, тож на його доставку на поле бою можуть піти місяці або роки.

"Держдепартамент і Пентагон відмовилися коментувати майбутнє оголошення, заявивши, що не обговорюють пакети допомоги у сфері безпеки до їхнього офіційного оголошення", – підсумували у виданні.

Нагадаємо, У Сполучених Штатах Америки вважають, що той обсяг військової допомоги, яку надає адміністрація президента США Джо Байдена, має забезпечити потреби України до кінця 2025 року.

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