США готують нову зброю для України, яка зможе бити по солдатах КНДР

У разі участі військових з Північної Кореї в бойових діях проти України, вони стануть законними військовими цілями.

Найближчими днями США оголосять новий пакет військової допомоги для України, в якому будуть засоби протиповітряної оборони, бронетехніка та інше важливе озброєння.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін на спільному брифінгу з міністром оборони Південної Кореї.

"Йдеться про артилерію, протиповітряну оборону, бронетехніку, боєприпаси та інше важливе озброєння. Сполучені Штати оголосять про додаткову допомогу Україні у сфері безпеки в найближчі дні", – зазначив він.

Держсекретар США Ентоні Блінкен додав, що подробиці нового пакету будуть оголошені додатково. При цьому він наголосив, що у разі участі військових з КНДР в бойових діях проти України, вони стануть законними військовими цілями.

Нагадаємо, раніше Ентоні Блінкен повідомив, що у Росії перебувають 10 тисяч північнокорейський військових, близько 8 тисяч з яких перекинуто до Курської області.

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