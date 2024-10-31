Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

США готують нову зброю для України, яка зможе бити по солдатах КНДР

Дата публікації
Перегляди
168
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
США готують нову зброю для України, яка зможе бити по солдатах КНДР

Міністр оборони США Ллойд Остін / Фото: Associated Press

У разі участі військових з Північної Кореї в бойових діях проти України, вони стануть законними військовими цілями.

Найближчими днями США оголосять новий пакет військової допомоги для України, в якому будуть засоби протиповітряної оборони, бронетехніка та інше важливе озброєння.

Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін на спільному брифінгу з міністром оборони Південної Кореї.  

"Йдеться про артилерію, протиповітряну оборону, бронетехніку, боєприпаси та інше важливе озброєння. Сполучені Штати оголосять про додаткову допомогу Україні у сфері безпеки в найближчі дні", – зазначив він.

Держсекретар США Ентоні Блінкен додав, що подробиці нового пакету будуть оголошені додатково. При цьому він наголосив, що у разі участі військових з КНДР в бойових діях проти України, вони стануть законними військовими цілями.

Нагадаємо, раніше Ентоні Блінкен повідомив, що у Росії перебувають 10 тисяч північнокорейський військових, близько 8 тисяч з яких перекинуто до Курської області.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація