США готують серію ударів по іранських обʼєктах після загибелі трьох американських військових в Йорданії — CBS

Протягом найближчих днів США готуються завдати ударів по цілях в Іраку та Сирії, серед яких - іранські об’єкти. Ці удари будуть відповіддю на обстріли американських військ у регіоні, зокрема атаку безпілотників, внаслідок якої загинули троє американських військовослужбовців на базі Тауер 22 в Йорданії, поблизу сирійського кордону.

Такі плани підтвердили CBS News в четвер, 1 лютого, офіційні особи США.

Основним фактором у визначенні часу ударів стане погода.

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Хоча США мають можливість завдавати удари за поганої погоди, але вважають за краще мати кращу видимість вибраних цілей як захист від ненавмисного ураження цивільних осіб, які можуть опинитися в зоні ураження в останній момент.

Що відомо про атаку на військову базу США в Йорданії

28 січня на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону від атаки безпілотника загинули троє американських військових, ще понад 40 постраждали. Від початку війни ХАМАС та Ізраїлю це перший випадок, коли військовослужбовці США загинули від ворожого вогню на Близькому Сході.

У США заявили, що за атакою на базу стоїть Іран. Відповідальність за атаку покладають на підтримуване Іраном угруповання “Катаїб Хезболла”, яке базується в Іраку та Сирії.

Іран заперечує будь-який звʼязок з ударом безпілотника.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що після атаки на військову базу в Йорданії відповідь не забариться.

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