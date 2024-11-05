США готуються до можливих заворушень: Нацгвардію можуть залучити для підтримки порядку

Посадовці різних урядових структур проводять зустрічі та готуються до можливих насильницьких дій у зв'язку з сертифікацією виборів Конгресом 6 січня

Представники Національної гвардії США повідомили, що понад 20 штатів висловили готовність направити свої підрозділи до Вашингтона у разі відповідного запиту в найближчі тижні після президентських виборів та напередодні інавгурації.

Про це повідомило видання APnews.

Наразі округ Колумбія не подав офіційного запиту на залучення військ Національної гвардії. Однак посадовці різних урядових структур проводять зустрічі та готуються до можливих насильницьких дій у зв'язку з сертифікацією виборів Конгресом 6 січня та інавгурацією, яка відбудеться через два тижні після цього.

Під час брифінгу в понеділок полковник Жан Поль Лоренсо, начальник відділу майбутніх операцій Бюро Національної гвардії, зазначив, що поки невідомо, скільки військовослужбовців може бути залучено цього року. Він підкреслив, що це залежатиме від потреб округу Колумбія, але Бюро Національної гвардії та штати очікують на можливі запити про допомогу.

Раніше президент Сербії заявив, що вибори в США можуть призвести до Третьої світової війни. Проте, Вучич не став прогнозувати, хто саме переможе на цих виборах, адже відрив невеликий.