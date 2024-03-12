США готуються оголосити про новий пакет військової допомоги для України – Reuters

За інформацією, отриманою з авнонімних джерел в уряді США, Білий дім оголосить про надання допомоги 12 березня.

Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги Україні, загальна вартість якого може сягати 400 мільйонів доларів.

Про це пише агентство Reuters із посиланням на власні джерела в американському уряді.

Це перший подібний крок за кілька місяців, оскільки надання допомоги Києву блокується представниками республіканської партії в Конгресі США.

За інформацією, отриманою від двох чиновників на умовах анонімності, Білий дім оголосить про надання допомоги вже сьогодні, 12 березня.

Повідомляється, що фінансування нового пакету військової допомоги здійснюється за рахунок кредитів, повернутих Пентагону за останні закупки.

Палата представників США, де більшість конгресменів є республіканцями, заблокувала законопроект про заходи національної безпеки на суму 95 млрд доларів. Пакет передбачав збільшення допомоги Україні, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанському регіону.

Цей закон був схвалений Сенатом 70 голосами проти 29, але речник Палати представників від республіканської партії Майк Джонсон відмовився винести законопроект на голосування.

Нагадаємо, у Конгресі готують альтернативний двопартійний законопроект. Голова комітету із закордонних справ Палати представників США Майкл Маккол вважає, що речник Майк Джонсон підтримає законодавчу ініціативу і винесе законопроект на голосування вже наприкінці березня.

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