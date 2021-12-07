США хочуть евакуювати своїх громадян з України через можливий напад Росії

США хочуть евакуювати своїх громадян з України через можливий напад Росії

В США досить серйозно сприймають можливість вторгнення російських військ до України.

Адміністрація США Джо Байдена розглядає варіанти можливої ​​евакуації громадян Сполучених Штатів Америки з України у разі вторгнення Росії.

Про це повідомляє американське видання СNN.

Видання з посиланням на власні джерела зазначає, планування про потенційну евакуацію своїх громадня на випадок надзвичайних ситуацій керує Пентагон.

"На брифінгу для сенаторів високопоставленої посадової особи Держдепартаменту Вікторії Нуланд окреслила жорсткий пакет санкцій, який готує адміністрація у відповідь на потенційний напад Росії. Однак вона визнала, що варіанти США для стримування вторгнення РФ є досить обмежені" - зазначає видання.

Як пише CNN, американські чиновники запевняють, очільник Кремля Володимир Путін зібрав достатньо військової сили, техніки та припасів поблизу кордонів України. Це свідчить, за їхніми словами, що РФ може напасти на Україну в найкоротші терміни.

Наголошується, адміністрація США не бачить потреби в евакуації, наразі відбувається обговорення, що є частиною планування на випадок серйозного погіршення ситуації з безпекою. Водначас, як наголосили багато чиновників, обговорення показує, наскільки серйозно адміністрація сприймає можливість вторгнення.