США хочуть переглянути військову присутність у ЄС: WP про виведення 20 тис. американських солдатів

США можуть вивести з Європи 20 тис. своїх військовослужбовців. Видання аналізує, до чого це призведе.

Поглиблення розриву між адміністрацією американського президента Дональда Трампа і європейськими союзниками та ймовріності скорочення кількості американських військ, а це 20 тисяч своїх військовослужбовців, підігрівають нервозність європейців щодо того, наскільки континент все ще може покладатися на 80-річну угоду зі Сполученими Штатами, яка лежала в основі його безпеки після Другої світової війни.

Про це йдеться у матеріалі Washington Post.

Очільник Міноборони США Піт Гегсет на зустрічі з колегами з країн НАТО заявив, що Вашингтон має намір переглянути свою військову присутність у Європі. За інформацією The Washington Post, адміністрація Дональда Трампа може вивести з континенту близько 20 тис. американських військових, яких додатково направив 46-й президент Джо Байден.

Як йдеться у матеріалі, 20 тис. бійців — це приблизно п'ята частина всіх американських військ у Європі.

Журналісти видання Financial Times також написали про ймовірне виведення американських солдатів із країн ЄС, які здебільшого були розміщені в Польщі та Румунії.

Європейські лідери тим часом хочуть переконатися, що якщо якесь скорочення військ все ж таки відбудеться, то воно не буде результатом переговорів США з Росією.

За даними США, в Європі перебувають від 75 тис. до 105 тис. американських військовослужбовців, з яких 63 тис. розміщені на постійній основі. Якщо їхня кількість почне скорочуватися, наслідки можуть варіюватися від символічного зменшення до серйозного ослаблення оборонних можливостей регіону.

Німецькі офіційні особи зазначають, що присутність американських військ відіграє ключову роль не лише в захисті Європи, а й у забезпеченні глобальних інтересів США. Наприклад, база Рамштайн у Німеччині є важливим центром для проведення американських операцій не лмше в Європі, а й за її межами.

Водночас деякі європейські дипломати переконані, що навіть на тлі невизначеності, що виникла у зв'язку з переговорними ініціативами Трампа, Вашингтон навряд чи піде на масштабне виведення американських військ із країн ЄС, хоча європейцям у будь-якому разі треба буде готуватися до найгіршого сценарію. Колишній британський дипломат Найджел Гоулд-Девіс із цього приводу зазначив, що поки неясно, як ситуація складеться на практиці.

"Я просто турбуюся, що, з огляду на, відверто кажучи, мінливий характер президента Трампа, наскільки Європа може бути впевненою в будь-якому ступені американського захисту та оборони", — сказав він.

Нагадаємо, у Білому домі зробили несподівану заяву про українського президента.