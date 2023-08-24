Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

США хочуть продовжити угоду з Китаєм про співпрацю в науково-технічній сфері

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
83
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
США хочуть продовжити угоду з Китаєм про співпрацю в науково-технічній сфері

Прапори США та Китаю / Фото: Associated Press

США хочуть оцінити можливість подальшої роботи угоди, а також внести зміни до документа.

Сполучені Штати мають намір продовжити угоду про науково-технічну співпрацю з Китаєм на найближчі шість місяців.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Вашингтону продовження угоди про співпрацю з Пекіном потрібне для того, щоб оцінити можливість подальшої роботи угоди, а також провести перемовини в КНР щодо внесення змін до документа.

"Це короткострокове продовження на шість місяців збереже чинність угоди, поки ми шукатимемо повноваження для проведення переговорів щодо внесення змін та посилення умов STA. Це не зобов'язує Сполучені Штати до більш довгострокового продовження", - сказав представник Державного департаменту агентству.

У Державному департаменті США заявили, що чудово усвідомлюють виклики та загрози від наукової співпраці з Китаєм та не збираються нічого робити, що може зашкодити інтересам США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати готуються до потенційної війни з Китаєм у Тихому океані.

Крім того, ми раніше інформували, що США закликали Китай припинити тиск на Тайвань і почати діалог з островом.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
83
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація