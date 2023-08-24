США хочуть продовжити угоду з Китаєм про співпрацю в науково-технічній сфері

Сполучені Штати мають намір продовжити угоду про науково-технічну співпрацю з Китаєм на найближчі шість місяців.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Вашингтону продовження угоди про співпрацю з Пекіном потрібне для того, щоб оцінити можливість подальшої роботи угоди, а також провести перемовини в КНР щодо внесення змін до документа.

"Це короткострокове продовження на шість місяців збереже чинність угоди, поки ми шукатимемо повноваження для проведення переговорів щодо внесення змін та посилення умов STA. Це не зобов'язує Сполучені Штати до більш довгострокового продовження", - сказав представник Державного департаменту агентству.

У Державному департаменті США заявили, що чудово усвідомлюють виклики та загрози від наукової співпраці з Китаєм та не збираються нічого робити, що може зашкодити інтересам США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати готуються до потенційної війни з Китаєм у Тихому океані.

Крім того, ми раніше інформували, що США закликали Китай припинити тиск на Тайвань і почати діалог з островом.

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