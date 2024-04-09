США хочуть збільшити потік гуманітарних грузів до Сектора Гази

Сполучені Штати посилюють тиск на Ізраїль, щоб збільшити потік вантажів з гуманітарною допомогою до Сектора Гази до 350 машин на добу.

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Про це інформує Reuters.

Директор ЦРУ Вільям Бернс на вихідних відвідав Єгипет, де провів переговори щодо забезпечення звільнення заручників, які утримуються в Газі, повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі.

Він також заявив, що Вашингтон наполягає на збільшення потоку автомобілів з гуманітарною допомогою з 300 до 350 на добу. Крім того, Сполучені Штати хочуть посилити заходи безпеки для співробітників гуманітарних організацій після того, як минулого тижня загинули семеро співробітників World Central Kitchen після удару Ізраїля.

"Очевидно, що нам потрібно, щоб це число збільшилося, і нам потрібно, щоб воно зберігалося, щоб справитися з важкою гуманітарною ситуацією", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Байдена відреагували на виведення ізраїльських військ з півдня Гази.

Крім того, ми раніше інформували, що Іран обіцяє "покарати" Ізраїль після ударів по своєму представництву в Дамаску.

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