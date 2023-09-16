США хочуть збільшити виробництво артилерійських снарядів через війну в Україні

США за два роки планують збільшити щомісячне виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів.
Про це заявив заступник міністра оборони США з питань закупівель і забезпечення Білл Лаплант, - пише Укрінформ із посиланням на Reuters
«Ми збираємося вийти на 100 тис. на місяць у 2025 році. Ще шість-вісім місяців тому ми укладали 14 тис. контрактів на місяць, сьогодні укладаємо щомісяця 28 тис. контрактів», - сказав він.
Попит на 155-міліметрові артилерійські снаряди різко зріс після повномасштабного російського вторгнення в Україну. Відтак запаси союзників для власної оборони вичерпалися, оскільки вони передають зброю Києву.
За даними Пентагону, США від початку повномасштабної війни надали Україні понад 2 млн таких снарядів.
Нагадаємо, Сполучені Штати заявили, що передають Україні боєприпаси зі збідненим ураном для захисту країни від російських загарбників та впевнені що українці використовуватимуть їх відповідально.
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