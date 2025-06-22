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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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США готові до переговорів з Іраном та застерігають від "найбільшої помилки"

Держсекретар США вважає, що після удару по ядерних об’єктах Ірану світ «став безпечнішим».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Марко Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо / © Associated Press

Державний секретар США та радник з національної безпеки Марко Рубіо застеріг Іран від заходів у відповідь на американські удари по іранських ядерних об’єктах, назвавши такі можливі дії «найгіршою помилкою, яку вони коли-небудь робили».

Про це він сказав у програмі Sunday Morning Futures на Fox News.

За його словами, американська пропозиція щодо дипломатичних переговорів з Іраном все ще відкрита, і що зміна режиму «не є метою» Сполучених Штатів.

Рубіо зазначив, що перед завданням удару по ядерних об’єктах Ірану, керівництво Ісламської республіки намагалося вступити в «фіктивні переговори», щоб «розіграти» президента США Дональда Трампа.

Очільник Держдепу США відкинув побоювання, що авіаудари США по ядерних об’єктах Ірану можуть розпалити ширший конфлікт.

«Я думаю, що світ сьогодні безпечніший і стабільніший, ніж був 24 години тому», — сказав він.

При цьому Марко Рубіо заявив, що Іран може стати об’єктом подальших ударів, якщо наполягатиме на збереженні «секретної» ядерної програми.

Нагадаємо, у Росії удар США по ядерних об’єктах Ірану назвали порушенням міжнародного права та звинуватили американського президента Дональда Трампа у розв’язанні нової війни.

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