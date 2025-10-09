- Дата публікації
США готові передати Україні зброю, здатну завдати РФ "серйозної шкоди" — Вітакер зробив заяву
Американський дипломат анонсував «потужне озброєння» для України.
Сполучені Штати Америки у майбутньому можуть надати Україні такий арсенал, який матиме потенціал для завдання «серйозної шкоди» Російській Федерації.
Про це під час Ризької конференції заявив посол США в НАТО Метью Вітакер.
Американський дипломат, коментуючи перспективи можливого передавання Києву далекобійних ракет Tomahawk, зазначив, що не має наміру випереджати будь-які офіційні оголошення, що можуть надійти з Білого дому.
Вітакер підкреслив, що США володіють «потужним озброєнням», яке може спричинити «серйозну шкоду в будь-якому місці та в будь-який час на наш вибір».
Прискорення допомоги та тиск на Кремль
Дипломат наголосив, що прискорення пакетів допомоги є прямим свідченням рішучості НАТО та США підтримувати Україну.
«Йдеться не лише про системи протиповітряної оборони для захисту українців, а й про надзвичайно потужне озброєння, яке українці можуть безпосередньо застосовувати на полі бою», — пояснив Вітакер.
За його словами, ці кроки стратегічно посилюють тиск на російського диктатора Володимира Путіна, змушуючи його зрештою сісти за стіл переговорів щодо миру в Україні.
«Це (постачання — ред.) може змінити розрахунки (Путіна — ред.). Але очевидно, що ми ще не дійшли до моменту, коли Володимир Путін вирішить, що настав час для переговорів. Як казав президент Трамп, у нас ще є чимало карт у рукаві», — додав топдипломат.
Вітакер також згадав нещодавній оптимізм Трампа щодо потенційної здатності України повернути свої території, зауваживши, що це є певним сигналом. Він підкреслив, що кінцева мета Сполучених Штатів — просто припинення вбивств.
Нагадаємо, у Європі анонсували значно жорсткіші санкції проти Росії. Пакет розроблено у координації з Вашингтоном. Його планують ухвалити найближчим часом.
Раніше йшлося про те, що Білий дім готовий поділитися розвідданими з Києвом, щоб полегшити завдавання ударів по енергетичних об’єктах і інший критичній інфраструктурі на території Росії.