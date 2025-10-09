ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
328
Час на прочитання
2 хв

США готові передати Україні зброю, здатну завдати РФ "серйозної шкоди" — Вітакер зробив заяву

Американський дипломат анонсував «потужне озброєння» для України.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
США готові передати Україні зброю, здатну завдати РФ "серйозної шкоди" — Вітакер зробив заяву

Посол США в НАТО Метью Вітакер / © Associated Press

Сполучені Штати Америки у майбутньому можуть надати Україні такий арсенал, який матиме потенціал для завдання «серйозної шкоди» Російській Федерації.

Про це під час Ризької конференції заявив посол США в НАТО Метью Вітакер.

Американський дипломат, коментуючи перспективи можливого передавання Києву далекобійних ракет Tomahawk, зазначив, що не має наміру випереджати будь-які офіційні оголошення, що можуть надійти з Білого дому.

Вітакер підкреслив, що США володіють «потужним озброєнням», яке може спричинити «серйозну шкоду в будь-якому місці та в будь-який час на наш вибір».

Прискорення допомоги та тиск на Кремль

Дипломат наголосив, що прискорення пакетів допомоги є прямим свідченням рішучості НАТО та США підтримувати Україну.

«Йдеться не лише про системи протиповітряної оборони для захисту українців, а й про надзвичайно потужне озброєння, яке українці можуть безпосередньо застосовувати на полі бою», — пояснив Вітакер.

За його словами, ці кроки стратегічно посилюють тиск на російського диктатора Володимира Путіна, змушуючи його зрештою сісти за стіл переговорів щодо миру в Україні.

«Це (постачання — ред.) може змінити розрахунки (Путіна — ред.). Але очевидно, що ми ще не дійшли до моменту, коли Володимир Путін вирішить, що настав час для переговорів. Як казав президент Трамп, у нас ще є чимало карт у рукаві», — додав топдипломат.

Вітакер також згадав нещодавній оптимізм Трампа щодо потенційної здатності України повернути свої території, зауваживши, що це є певним сигналом. Він підкреслив, що кінцева мета Сполучених Штатів — просто припинення вбивств.

Нагадаємо, у Європі анонсували значно жорсткіші санкції проти Росії. Пакет розроблено у координації з Вашингтоном. Його планують ухвалити найближчим часом.

Раніше йшлося про те, що Білий дім готовий поділитися розвідданими з Києвом, щоб полегшити завдавання ударів по енергетичних об’єктах і інший критичній інфраструктурі на території Росії.

Дата публікації
Кількість переглядів
328
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie