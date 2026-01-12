- Дата публікації
США готові послабити санкції проти Венесуели для відновлення продажів нафти
Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість пом’якшення санкційного режиму щодо Венесуели.
Додаткові санкції США проти Венесуели можуть бути скасовані вже наступного тижня. Такий крок розглядається з метою полегшення продажу венесуельської нафти на міжнародних ринках.
Про це в інтерв’ю Reuters заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.
За його словами, Сполучені Штати готові дозволити продаж венесуельської нафти в разі зняття обмежень.
«Ми скасуємо санкції на нафту, яка буде продаватися», — зазначив Бессент.
Відповідаючи на запитання щодо термінів можливого рішення, очільник Мінфіну США повідомив, що додаткові санкції можуть бути зняті вже найближчим часом.
«Це може статися вже наступного тижня», — сказав він, не уточнивши, про які саме обмеження йдеться.
Крім того, Бессент заявив, що майже 5 мільярдів доларів заморожених активів Венесуели у спеціальних правах запозичення Міжнародного валютного фонду можуть бути спрямовані на відновлення економіки країни.
Зазначається, що чинні санкції США забороняють міжнародним банкам та кредиторам співпрацювати з урядом Венесуели без спеціальної ліцензії. Фінансові установи називають ці обмеження серйозною перешкодою для реструктуризації державного боргу країни обсягом близько 150 мільярдів доларів, яку вважають ключовою умовою повернення приватних інвестицій.
Водночас у п’ятницю, 9 січня, президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє судам і кредиторам конфісковувати доходи Венесуели від продажу нафти, що зберігаються на рахунках Міністерства фінансів США.
У Білому домі пояснили, що ці кошти мають бути захищені, аби допомогти Венесуелі створити «мир, процвітання і стабільність».
Раніше повідомлялося, що кілька нафтових танкерів, що раніше залишили води Венесуели з вимкненими транспондерами, знову повернулися до країни на тлі жорстких обмежень з боку США.
Ми раніше інформували, що Сполучені Штати продовжують морську блокаду Венесуели та перехоплюють судна, що намагаються вивезти нафту в обхід санкцій.