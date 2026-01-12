США готові послабити санкції проти Венесуели для відновлення продажів нафти

Скотт Бессент / © Associated Press

Додаткові санкції США проти Венесуели можуть бути скасовані вже наступного тижня. Такий крок розглядається з метою полегшення продажу венесуельської нафти на міжнародних ринках.

Про це в інтерв’ю Reuters заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

За його словами, Сполучені Штати готові дозволити продаж венесуельської нафти в разі зняття обмежень.

«Ми скасуємо санкції на нафту, яка буде продаватися», — зазначив Бессент.

Відповідаючи на запитання щодо термінів можливого рішення, очільник Мінфіну США повідомив, що додаткові санкції можуть бути зняті вже найближчим часом.

«Це може статися вже наступного тижня», — сказав він, не уточнивши, про які саме обмеження йдеться.

Крім того, Бессент заявив, що майже 5 мільярдів доларів заморожених активів Венесуели у спеціальних правах запозичення Міжнародного валютного фонду можуть бути спрямовані на відновлення економіки країни.

Зазначається, що чинні санкції США забороняють міжнародним банкам та кредиторам співпрацювати з урядом Венесуели без спеціальної ліцензії. Фінансові установи називають ці обмеження серйозною перешкодою для реструктуризації державного боргу країни обсягом близько 150 мільярдів доларів, яку вважають ключовою умовою повернення приватних інвестицій.

Водночас у п’ятницю, 9 січня, президент США Дональд Трамп підписав указ, який забороняє судам і кредиторам конфісковувати доходи Венесуели від продажу нафти, що зберігаються на рахунках Міністерства фінансів США.

У Білому домі пояснили, що ці кошти мають бути захищені, аби допомогти Венесуелі створити «мир, процвітання і стабільність».

Раніше повідомлялося, що кілька нафтових танкерів, що раніше залишили води Венесуели з вимкненими транспондерами, знову повернулися до країни на тлі жорстких обмежень з боку США.

Ми раніше інформували, що Сполучені Штати продовжують морську блокаду Венесуели та перехоплюють судна, що намагаються вивезти нафту в обхід санкцій.