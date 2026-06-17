США готові повернути санкції проти російської нафти: Трамп зробив нову заяву

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що американська адміністрація розглядає можливість повернення санкцій проти російського нафтового сектору. За його словами, Вашингтон готовий вдатися до жорстких економічних кроків у разі подальшої ескалації з боку Кремля.

Йдеться насамперед про обмеження, які можуть вдарити по експорту російської нафти — одному з ключових джерел наповнення бюджету РФ. У Білому домі наголошують, що санкційний механізм залишається одним із головних інструментів тиску на Москву.

Заява Трампа пролунала на тлі активного обговорення нових міжнародних кроків щодо посилення економічного тиску на Росію через продовження війни проти України.

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Раніше США та європейські партнери вже вводили масштабні обмеження проти російського енергетичного сектору, однак тепер у Вашингтоні допускають новий раунд санкцій.

Нагадаємо, Зеленський після участі в зустрічі лідерів країн G7 заявив, що Росія повинна усвідомити — «її війна ніколи не стане нормою». Президент України окреслив головні пріоритети та подякував партнерам за підтримку.

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