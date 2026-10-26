Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Американські сили на Близькому Сході приведені в готовність до масштабних операцій проти Ірану. Удар може бути завданий протягом 96 годин після відповідного наказу президента США Дональда Трампа.

Про це повідомило CNN із посиланням на двох американських чиновників.

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За словами співрозмовників, наразі в регіоні вже зосереджено достатньо американських сил для проведення потенційних атак. Очікується, що масштаб можливих нових військових операцій США буде значно більшим, ніж просто підтримання статус-кво за допомогою ударів по радарах, пускових установках та інших іранських об’єктах, які можна швидко відновити.

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Саме так американські військові діяли після того, як на початку цього року Трамп припинив повномасштабні бойові операції, зазначили джерела.

«Це буде масштабна операція», — сказав один із чиновників.

Його оцінку поділяють інші чинні та колишні американські посадовці, які обізнані з внутрішніми дискусіями щодо військового планування. Частина з них вважає, що головне питання зараз полягає не в тому, чи ухвалить Трамп рішення про початок операції, а в тому, коли саме він це зробить.

Коли Трамп може наказати почати нову операцію проти Ірану

За оцінками співрозмовників, відповідний наказ може бути відданий у будь-який момент до кінця року. Водночас найімовірнішим періодом для такого рішення вони називають час після проміжних виборів у США.

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Американським військовим може бути складніше ефективно знищити всі потенційні цілі в Ірані, оскільки його сили вже краще вивчили тактику США.

Водночас Центральне командування США та Пентагон продовжують формувати широкий перелік потенційних цілей. До нього, зокрема, увійшли енергетична інфраструктура Ірану, військові та ядерні об’єкти.

За словами американських чиновників, Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо подальших дій після проміжних виборів. Водночас, за їхніми оцінками, президент наразі схиляється до проведення масштабної військової операції.

Водночас посадовці наголошують, що очільник Білого дому уже неодноразово демонстрував готовність до певних кроків, проте зрештою відмовлявся від них безпосередньо перед реалізацією.

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У Білому домі ситуацію не прокоментували.

«Міністерство є організацією, що займається плануванням, і його завдання полягає в розробці та реалізації військових варіантів, які наказує президент», — сказав журналістам високий представник Пентагону.

Як на операцію США відповідатимуть Іран та хусити

За даними двох ознайомлених із ситуацією джерел, останні оцінки американської розвідки свідчать, що Іран і підтримувані ним повстанці-хусити дуже серйозно розглядають можливість відновлення атак з боку США та, ймовірно, Ізраїлю.

Якщо США та Ізраїль почнуть нову військову операцію проти Ірану, Тегеран і хусити, ймовірно, практично одразу дадуть відповідь. Джерела, обізнані з останніми оцінками американської розвідки, розповіли, що йдеться про можливі атаки на американський персонал та об’єкти по всьому регіону, а потенційно й за його межами.

Раніше CNN повідомляв, що у розсекреченій доповідній записці директора Національної розвідки США Джея Клейтона держсекретарю Марко Рубіо від 23 жовтня зазначається, що розвідка встановила: «Іран суттєво активізував зусилля зі здійснення атак проти американського персоналу», а підготовка таких операцій «досягла просунутих стадій як на Близькому Сході, так і в деяких інших країнах».

За оцінкою американської розвідки, наразі Іран і хусити, ймовірно, не планують превентивних атак, які могли б призвести до подальшої ескалації проти американських військових або Ізраїлю. Однак у разі першого удару з боку США чи Ізраїлю по Ірану вони, за словами одного з джерел, без вагань завдадуть удару у відповідь.

США вивозять дипломатів із Близького Сходу

За даними джерела, однією з причин, через які США, як очікується, найближчими днями продовжать непублічно скорочувати присутність своїх дипломатів на Близькому Сході, є саме загроза з боку Ірану та хуситів.

Наразі розпорядження про виїзд американського персоналу видано лише щодо посольства США в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Водночас, за словами одного зі співрозмовників видання, аналогічні накази, ймовірно, отримають й інші дипломатичні установи США в регіоні.

У тих представництвах, де наказів про виїзд не буде, очікується скорочення кількості співробітників до встановленого ліміту.

Як повідомив американський чиновник, військовослужбовця США, які не належать до ключового персоналу і мали вирушити на Близький Схід у межах наступної ротації, повідомили про скасування їхнього відправлення. За словами співрозмовника, такий крок може свідчити про наближення нової ескалації в регіоні.

Яка ситуація в Ормузькій протоці зараз

У неділю командувач Центрального командування США (CENTCOM) адмірал Бред Купер відвідав Ормузьку протоку. Паралельно американські військові продовжують блокувати іранські порти та сприяти проходженню суден через стратегічно важливий водний шлях.

У CENTCOM заявили, що Купер під час польоту на гелікоптері над протокою «ознайомився з поточною оперативною обстановкою». Також він зустрівся з військовослужбовцями, які займалися очищенням водного шляху від іранських мін.

«Ми продовжуємо пліч-о-пліч стояти з нашими партнерами в країнах Перської затоки та представниками судноплавної галузі. Цей візит підкреслює нашу тверду прихильність до забезпечення подальшої свободи судноплавства через Ормузьку протоку», — заявив Купер у пресрелізі.

Попри те, що через протоку проходить дедалі більше танкерів, ціни на нафту залишаються високими. Однією з причин цього є збереження ризику можливих атак з боку Ірану.

Один із американських чиновників заявив, що нинішня ситуація навколо Ормузької протоки є «неприйнятним» у довгостроковій перспективі статусом-кво. Якщо дипломатичного прориву в останній момент не буде, це може стати одним із факторів, які підштовхнуть Трампа до воєнних дій.

Водночас залишається незрозумілим, чи має адміністрація Білого дому ширшу стратегію щодо завершення конфлікту.

Ізраїль наполягає на нових ударах по Ірану

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виступав за проведення нових атак проти Ірану. Однак американські чиновники закликали його відкласти такі дії до моменту, коли адміністрація Трампа буде готова здійснити спільну операцію. Про це повідомили двоє американських посадовців та ізраїльське джерело у сфері безпеки.

«Нетаньяху дуже хотів і намагався переконати Трампа провести спільну атаку на Іран до виборів, але Трамп не дав зеленого світла», — повідомило ізраїльське джерело у сфері безпеки.

В офісі прем’єр-міністра Ізраїлю ці твердження заперечили, назвавши їх «фейковими новинами».

За словами ізраїльського джерела, однією з причин, через яку Трамп не погодився на проведення операції, могла стати позиція начальника Генштабу Армії оборони Ізраїлю Еяля Заміра. Він заявив американському голові Об’єднаного комітету начальників штабів, генералу Дену Кейну, що атака може негативно вплинути на вибори в Ізраїлі та спричинити їхнє перенесення.

У неділю ізраїльський телеканал Channel 12 News повідомив про «безпрецедентне» протистояння між Заміром і Нетаньяху, яке виникло менш ніж за 48 годин до голосування у вівторок. За даними телеканалу, Замір отримав від політичного керівництва вказівку, пов’язану з Іраном, однак попросив провести детальне обговорення та отримати юридичні дозволи перед її виконанням. Причиною стала його стурбованість тим, що такі дії можуть призвести до прорахунку та спровокувати негайний конфлікт.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац назвав цю інформацію «абсолютно безпідставною і неправдивою».

Третє обізнане із ситуацією джерело розповіло, що Ізраїль протягом останнього тижня готувався до можливості завдати нових ударів по Ірану та намагався заручитися підтримкою американських чиновників для проведення й доповнення цих атак.

Ізраїль міг відкласти удари по Ірану — в чому річ

Водночас високі представники США, зокрема Трамп, закликали ізраїльську сторону утриматися від таких дій. Натомість вони дали зрозуміти, що найближчим часом Вашингтон і Єрусалим можуть провести спільні військові операції.

За словами всіх джерел, Ізраїль, імовірно, тимчасово відклав плани щодо нових ударів, але продовжує готуватися до можливих спільних операцій зі США. Найімовірніше, їх проведення може відбутися вже післяамериканських проміжних виборів.

Одне з джерел, обізнане із ситуацією, зазначило, що Ізраїль, серед іншого, погодився відкласти нові атаки через потребу в американській підтримці для протиракетної оборони. У разі удару Іран і хусити, ймовірно, спробують завдати удару у відповідь. Водночас запаси ізраїльських оборонних боєприпасів значно скоротилися внаслідок війни.

Останні оцінки американської розвідки свідчать, що Нетаньяху та його союзники досі не сформували чіткої стратегічної мети. Наразі, за словами джерела, їхніми завданнями залишаються демонстрація певного «прогресу» та подальше послаблення іранського режиму.

Цього тижня під час виступу на церемонії випуску в Армії оборони Ізраїлю Нетаньяху заявив, що поставив перед військом, «Моссадом» та іншими силовими структурами завдання повалити режим в Ірані.

«Плани готові й очікують схвалення Трампа. Це може статися після проміжних виборів», — повідомило виданню те саме джерело.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив про необхідність ухвалити остаточне рішення щодо Ірану — укласти угоду чи завдати нових воєнних ударів. Президент США підкреслив, що Вашингтон не братиме участі у безрезультатних переговорах.

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