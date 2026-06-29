США готують нове покоління ядерної зброї: що розробляють ВМС

Бронемашина Triden II D5 знаходиться в експлуатації понад три десятиліття завдяки послідовним програмам продовження терміну служби. / © Lockheed Martin

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ВМС США працюють над модернізацією морської складової американської ядерної тріади. Йдеться про створення балістичної ракети нового покоління для запуску з підводних човнів і розробку першої за майже 40 років нової ядерної боєголовки США.

Про це йдеться в матеріалі Interesting Engineering.

У центрі програми — ракета Trident II D5 Life Extension 2 та бойова частина W93/Mk7. Разом вони мають підтримувати стратегічний потенціал стримування ВМС США до другої половини XXI століття.

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Модернізація відбувається на тлі підготовки американського флоту до заміни підводних човнів класу Ohio новими атомними ракетоносцями класу Columbia.

Нинішня ракета Trident II D5 вперше надійшла на озброєння підводних човнів класу Ohio 1990 року. Вона вважається однією з найнадійніших балістичних ракет підводного базування. Попередня програма продовження ресурсу дала змогу модернізувати електроніку та системи наведення, щоб ракета D5LE залишалася в строю до 2040-х років.

Втім, у ВМС США вважають, що подальших точкових оновлень уже недостатньо через старіння компонентів і нові вимоги для підводних човнів класу Columbia.

Саме тому флот розробляє D5LE2 — гібридну систему, яка поєднає перевірені елементи двигунів із новою авіонікою, системами наведення та модернізованою архітектурою.

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2025 року програма пройшла ключовий етап і перейшла до фази інженерно-технічної та виробничої розробки. Введення першої партії в експлуатацію заплановане на 2039 фінансовий рік.

Паралельно ВМС США разом із Національним управлінням ядерної безпеки розробляють W93/Mk7. Це перша нова американська програма зі створення ядерної боєголовки майже за чотири десятиліття.

Технічних деталей про W93 у відкритому доступі небагато. Очікується, що нова боєголовка замінить застарілі елементи нинішнього арсеналу та буде сумісною з майбутніми балістичними ракетами підводного базування.

Програма також пов’язана з британськими підводними човнами нового покоління класу Dreadnought, що пояснюють тривалим стратегічним співробітництвом США та Великої Британії.

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До слова, США залучають автогігантів General Motors та Ford до виробництва ракет Patriot і Tomahawk. Президент Дональд Трамп заявив, що компанії ведуть переговори про перепрофілювання своїх заводів під оборонні потреби. Такий крок спрямований на нарощування виробництва озброєння для поповнення американських запасів, які виснажилися після останніх конфліктів.

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