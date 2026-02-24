США готують нову глобальну угоду з Росією і Китаєм: Reuters дізналося подробиці переговорів

Прапори США і Росії / © Associated Press

Сполучені Штати розпочали серію переговорів із Росією та Китаєм щодо укладення нового міжнародного договору, який може суттєво вплинути на глобальну безпеку.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на високопоставленого представника Держдепартаменту США.

У понеділок американська делегація вже провела зустріч із російською стороною в Женеві, а наступного дня заплановані консультації з представниками Китаю. Мета переговорів — обговорення можливості створення багатосторонньої угоди, яка б стала ширшою за попередні домовленості між Вашингтоном і Москвою.

Ідеться про новий формат контролю над стратегічними озброєннями після завершення дії договору СНВ-3 (New START), який довгі роки обмежував розміщення ракет і боєголовок США та Росії. Американська сторона наполягає, що в майбутніх домовленостях має брати участь і Китай, оскільки його військовий потенціал стрімко зростає.

Водночас позиція Пекіна залишається стриманою. Раніше китайський посол з питань роззброєння Шень Цзянь заявляв, що його країна наразі не готова приєднуватися до нових переговорів. Невідомо, чи погодиться Китай перейти до офіційного діалогу.

Американські дипломати також повідомили, що вже провели консультації з Великою Британією та Францією. Наступним кроком у Вашингтоні називають залучення всіх п’яти постійних членів Ради Безпеки ООН до ширших переговорів.

Путін робить ставку на силовий сценарій

На тлі дипломатичних зусиль Кремль продовжує демонструвати жорстку риторику. Президент Росії Володимир Путін заявив, що модернізація стратегічних сил залишається абсолютним пріоритетом. За його словами, розвиток так званої “ядерної тріади” має гарантувати безпеку країни та баланс сил у світі.

Він підкреслив, що оновлення торкнеться всіх видів військ, зокрема їхньої бойової готовності та мобільності.

Світ без обмежень

5 лютого 2026 року завершився термін дії останнього договору між США та Росією, який обмежував стратегічні арсенали. Уперше за понад 50 років у світі більше не діє обов’язковий механізм контролю над найбільшими запасами ядерної зброї.

Ця угода передбачала обмеження кількості боєголовок, ракет і бомбардувальників, регулярні інспекції та обмін даними. Тепер міжнародна система стримування опинилася без чітких правил.

Аналітики попереджають, що відсутність таких домовленостей може призвести до нової гонки озброєнь між США, Росією та Китаєм. Особливо на фоні розвитку високоточної зброї, кібероперацій та штучного інтелекту, які ускладнюють стратегічний баланс.

Експерти вважають, що подальші переговори можуть стати ключовими для глобальної безпеки. Водночас їхній успіх залежить від готовності сторін до компромісів, яких наразі не видно.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Еммануель Макрон розпочали конфіденційні переговори щодо ядерного стримування Європи.

Також, за даними західних джерел, Росія нібито перекидає ядерні можливості ближче до кордонів Євросоюзу через Білорусь. Лідер білоруської опозиції закликала Захід приділити більше уваги ситуації в країні.