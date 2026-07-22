США готують новий крок допомоги: Сенат розгляне законопроєкт про підтримку України

Сенат США розгляне нову підтримку України / © Unsplash

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Сенат США включив до законодавчого календаря проєкт закону про підтримку України. Верхня палата американського парламенту зробила крок до розгляду законопроєкту H.R.2913 «Закон про підтримку України».

Про це стало відомо з сайту Конгресу США.

У Сенаті США просунули розгляд законопроєкту про підтримку України

Після проходження другого читання документ офіційно внесли до загального порядку денного Сенату під номером 462. Це відкриває шлях до його обговорення та голосування на пленарному засіданні.

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Автором законопроєкту про підтримку України став конгресмен Грегорі Мікс, який подав її на розгляд ще 14 квітня 2025 року. Зараз документ також перебуває в опрацюванні низки профільних комітетів Палати представників — зокрема з питань закордонних справ, розвідки, збройних сил, фінансових послуг, бюджету, суду та транспорту.

Паралельно в Сенаті триває робота над посиленням тиску на Росію. Ще на початку квітня 2025 року до Сенату внесли законопроєкт про нові санкції проти РФ, який передбачає 500% мита на імпорт товарів із держав, що купують російську нафту та сировину.

Співавтор документа Ліндсі Ґрем, який нещодавно помер, раніше зазначав, що Сенат налаштований ухвалити його найближчим часом.

Ця ініціатива вже отримала необхідну політичну вагу: 13 липня представник Білого дому повідомив CNN, що президент США Дональд Трамп підтримає двопартійний санкційний пакет. А 16 липня стало відомо, що проєкт Ґрема зібрав понад 60 голосів сенаторів, чого цілком достатньо для його успішного затвердження.

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Санкції проти РФ: останні новини

Нагадаємо, двопартійний законопроєкт про запровадження нових «пекельних санкцій» проти Росії вже має достатню підтримку для ухвалення в Сенаті США. За даними Axios, документ заручився голосами щонайменше 61 співавтора, серед яких 39 республіканців та 22 демократи.

Головною перешкодою для просування ініціативи є брак часу, необхідного для винесення документа на розгляд, а конкретні терміни обговорення поки не визначені. У разі схвалення Сенатом законопроєкт також має отримати підтримку Палати представників.

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