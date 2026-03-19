Світ
427
2 хв

США готують новий сценарій війни з Іраном: розглядають введення тисяч військових – ЗМІ

США можуть перейти до нового етапу війни з Іраном — у Вашингтоні обговорюють введення військ і контроль над ключовими енергетичними об’єктами.

Олена Кузьмич
Американські військові / © Associated Press

Адміністрація Дональда Трампа вивчає можливість масштабного посилення військової присутності на Близькому Сході — включно з розгортанням тисяч американських військових для потенційних наземних операцій проти Ірану.

Про це пише Reuters

За даними джерел у Білому домі, головний фокус наразі — контроль над стратегічною Ормузькою протокою, через яку проходить значна частина світових нафтових поставок. Втім, цей сценарій може передбачати і висадку військ безпосередньо біля узбережжя Ірану.

Окремо у Вашингтоні обговорюють можливу операцію на острові Харк — ключовому вузлі експорту іранської нафти. Саме через нього проходить до 90% нафтових поставок країни, що робить його критичною ціллю у разі ескалації.

Також розглядається варіант застосування сил спеціальних операцій для встановлення контролю над запасами високозбагаченого урану. При цьому джерела наголошують: рішення про початок наземної операції наразі не ухвалене.

У Білому домі заявляють, що Трамп залишає відкритими всі варіанти дій. Серед ключових цілей — знищення ракетного потенціалу Ірану, ослаблення його флоту та недопущення створення ядерної зброї.

Водночас такий крок несе серйозні політичні ризики для президента США. Усередині країни підтримка нової масштабної війни залишається низькою, а сам Трамп раніше обіцяв уникати затяжних конфліктів.

Наразі американський контингент у регіоні налічує близько 50 тисяч військових, і він уже готується до можливого розширення.

Водночас раніше спікер Конгресу США зробив заяву про війну з Іраном: “місія скоро завершиться”.

У США заявили, що військова операція проти Ірану може завершитися вже найближчим часом.

