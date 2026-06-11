США готують нищівний удар по Ірану і хочуть взяти під контроль його нафту

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові завдадуть Ірану «дуже сильного удару» в ніч на 12 червня, а в перспективі Сполучені Штати можуть встановити контроль над ключовими об’єктами іранської нафтової інфраструктури, включаючи стратегічний острів Харг.

Відповідну заяву він опублікував у четвер, 11 червня, у соціальній мережі Truth Social.

У своєму дописі Трамп стверджує, що значна частина військового потенціалу Ірану вже нібито знищена, після чого анонсував нову атаку.

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«Сполучені Штати завдадуть удару по Ірану, чиї Військово-морські сили, Військово-повітряні сили, радари, протиповітряна оборона та всі інші види оборони, разом із більшою частиною його наступального потенціалу, ЗНИЩЕНІ, ДУЖЕ СИЛЬНО СЬОГОДНІ ВВЕЧЕРІ», — написав президент США.

Трамп також пригрозив встановити американський контроль над ключовими об’єктами енергетичної інфраструктури Ірану.

«У якийсь момент у не надто віддаленому майбутньому ми візьмемо острів Харг та інші точки нафтової інфраструктури і візьмемо під повний контроль їхні ринки нафти і газу», — заявив він.

За словами американського лідера, Вашингтон має намір діяти за моделлю, яку, на його думку, вже було застосовано щодо Венесуели.

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«Подібно до того, як ми це зробили з Венесуелою, що чудово працює як для Венесуели, так і для Сполучених Штатів Америки», — додав Трамп.

Президент США не уточнив, яким саме чином Вашингтон планує реалізувати контроль над іранською нафтовою інфраструктурою, однак його заява пролунала на тлі другого дня взаємних ударів між США та Іраном і подальшого загострення ситуації на Близькому Сході.

Ескалація відбувається на тлі фактичного глухого кута в переговорах між США та Іраном.

Війна США проти Ірану — останні новини

Нагадаємо, раніше Трамп попереджав, що Тегеран «заплатить ціну» за відсутність прогресу в дипломатичному процесі.

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Своєю чергою Міністерство закордонних справ Ірану заявило, що американські атаки фактично зробили будь-які домовленості про припинення вогню беззмістовними.

Іранські військові заявили про закриття Ормузької протоки для всіх суден через загострення ситуації в регіоні.

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