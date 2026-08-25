США готують рекордне скасування віз: під ударом можуть опинитися 200 тисяч людей

США

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Адміністрація Дональда Трампа готується анулювати візи категорій B1 і B2 для іноземців, які після в’їзду до США подали або зараз подають заяви на отримання притулку. Якщо рішення ухвалять, воно може стати найбільшим масовим анулюванням віз в історії США.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на документи Держдепартаменту та американських чиновників.

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Йдеться про візи, видані у 2016–2026 роках. Потенційно зміни можуть торкнутися до 200 тисяч людей.

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Чому візи хочуть анулювати

У Держдепартаменті пояснюють, що перевіряють іноземців, які в’їхали до США як туристи або з діловою метою, але згодом вирішили просити притулок і залишитися в країні.

Очікується, що про рішення можуть оголосити найближчими тижнями. Його готують разом із Міністерством внутрішньої безпеки США.

Водночас анулювання візи не означатиме автоматичної депортації. Люди, чиї справи про притулок уже розглядаються, можуть перейти до іншого імміграційного статусу.

США посилюють візову політику

Після повернення Трампа до Білого дому американська влада посилила перевірки заявників на візи та запровадила додаткові обмеження для окремих категорій іноземців.

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За останні 18 місяців Держдепартамент уже анулював близько 175 тисяч віз, зокрема для людей, обвинувачених або засуджених за злочини.

Новий перегляд B1 і B2 розпочався після того, як Держдепартамент отримав дані про власників таких віз, які після в’їзду до США звернулися по притулок.

Нагадаємо, адміністрація Трампа продовжує посилювати імміграційні правила і вимагатиме гарантійну заставу в розмірі 15 тисяч доларів від громадян ще 12 країн, які хочуть отримати американську туристичну або ділову візу.

Водночас повідомлялось, що федеральний суддя у США скасувала запроваджену адміністрацією президента Дональда Трампа політику, яка призупиняла видавання імміграційних віз громадянам 75 країн світу.

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