США готують санкції проти всього МКС: Reuters дізнався, чим це загрожує суду

МКС / © Associated Press

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Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала санкції проти всього Міжнародного кримінального суду і планує оголосити їх найближчим часом.

Про це Reuters повідомили два джерела, обізнані з питанням. Точна дата оголошення санкцій поки невідома, однак, за даними The Wall Street Journal, рішення можуть остаточно оформити вже цього тижня під час Генеральної асамблеї ООН.

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Досі Вашингтон запроваджував обмеження проти окремих суддів і прокурорів МКС. Санкції безпосередньо проти всієї установи стануть значно масштабнішим кроком.

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Якщо Міністерство фінансів США запровадить такі обмеження, американським громадянам і компаніям заборонять без спеціальної ліцензії надавати суду гроші, товари або послуги.

У МКС попереджали, що санкції проти всієї організації можуть ускладнити закупівлю ІТ-послуг та страхування, найм слідчих, проведення фінансових операцій і навіть виплату зарплат американським працівникам суду.

За даними Reuters, адміністрація Трампа прагне домогтися від МКС відмови від ордерів на арешт ізраїльських керівників, а також від наслідків попереднього розслідування щодо дій американських військових в Афганістані. Держдепартамент США на запит агентства одразу не відповів.

У липні держсекретар Марко Рубіо вже оголосив кампанію з дипломатичної ізоляції МКС та закликав інші держави дистанціюватися від суду.

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Міжнародний кримінальний суд працює від 2002 року та розглядає справи щодо геноциду, воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Сполучені Штати ніколи не були державою-учасницею МКС.

Раніше США запровадили санкції проти прокурора МКС, який видав ордер на арешт Путіна.

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