США готують удар по Росії та Ірану: Сенат погодив проєкт нових санкцій

Сенат США / © Associated Press

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Двопартійна група сенаторів США у вівторок, 28 липня, оголосила про угоду щодо довгоочікуваного законодавства. Воно дозволить президенту Дональду Трампу запровадити більше обмежень для основних покупців російських енергоносіїв, а також для Ірану.

Про це пише Bloomberg.

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Що відомо про документ

Документ дозволить американському лідеру запроваджувати додаткові обмеження проти найбільших покупців російських енергоносіїв, а також країн, які допомагають Москві обходити санкції. Згідно з текстом законопроєкту, Трамп отримає право вводити тарифи проти п’яти найбільших імпортерів російської нафти та природного газу, а також проти держав, які сприяють обходу енергетичних обмежень.

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Окремо документ передбачає продовження дії санкційного закону щодо Ірану 1996 року до 2031 року. Він дозволяє застосовувати вторинні санкції проти іноземних компаній, які співпрацюють з Тегераном.

Також законопроєкт передбачає можливість запровадження 500% тарифів на російські товари, що імпортуються до США, і додаткових 100% мит для найбільших покупців російських енергоносіїв.

Ініціативу підтримав Дональд Трамп. Раніше її активно просував сенатор Ліндсі Грем, який помер. Процедурне голосування щодо документа запланували на вівторок.

Водночас законопроєкт викликав дискусії серед американських законодавців. Частина демократів висловила побоювання, що нові повноваження можуть бути використані для запровадження широких тарифів.

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Особливу увагу привертає можливий вплив санкцій на відносини США з Китаєм та Індією — країнами, які залишаються одними з найбільших покупців російської енергетики.

Якщо документ ухвалить Сенат, він має високі шанси пройти цього тижня. Однак через серпневі канікули Палати представників закон, ймовірно, не набуде чинності раніше вересня.

Раніше зазначалося, що президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона зустрінеться з усіма 100 сенаторами США. У Конгресі готують новий пакет санкцій проти Росії, який має обмежити доходи Москви від енергетики та посилити тиск на країни, що допомагають РФ обходити санкції.

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